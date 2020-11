Denunciaron a un psicólogo del Poder Judicial por falsificar pericias

“Hay una mafia de las pericias psicológicas y criminológicas que es mucho más común de lo que la gente cree”, es el comentario común que mantienen algunos abogados de Santa Cruz en relación a ciertos informes que llegan en algunos casos a juicios orales o en los pedidos de excarcelación.

“Muchas veces, con una cámara Gesell ya te meten detenido, aunque no haya otra prueba”, dijo el abogado Carlos Danza a La Opinión Austral, cuando solicitó que liberen de culpa y cargo a un cliente suyo que fue condenado en mayo del 2019 por una causa de abuso, dando cuenta que las pericias juegan un papel importantísimo a la hora de sentenciar a alguien o no.

Esta vez, el acusado es el licenciado Damián Ricardo, un miembro del Cuerpo Pericial de Psicología del Poder Judicial que, según denunció el abogado Carlos Muriete, copió y pegó párrafos completos de informes del pasado para mantener tras las rejas a Martín Córdoba, un chico de 20 años que ya podría tener el beneficio de la libertad condicional por haber pasado más de dos tercios de su pena y haberse declarado culpable.

El abogado Eduardo Díaz.

Tal como lo informó La Opinión Austral, la defensa de Córdoba rechazó la decisión de la Cámara Oral de mantener a Córdoba tras las rejas y presentó un recurso de casación pidiendo la impugnación de la pericia psicológica y criminológica.

En su nota, que ahora se encuentra en manos del Tribunal Superior de Justicia, Muriete fundamentó que Damián Ricardo: “Seleccionó, fragmentó, editó, cortó y pegó, simulando que tal contenido científico pertenece a la evaluación personal de Córdoba y que representaría el resultado de la pericia practicada a éste, todo en su evidente perjuicio pues las conclusiones emitidas por el perito resultan terminantes y lapidarias”.

La pericia que realizó Ricardo debe ser personal e irremplazable, pero en el informe que presentó en la Cámara y que luego recibió Muriete hubo evidentes irregularidades: “Se hace referencia a personas distintas de Córdoba, haciendo mención a “Carrizo” y a “Torres”, con lo cual surge evidente que lo informado pertenece a otras personas”, es decir, que el profesional copió y pegó resultados de pericias del pasado, por lo que el abogado defensor pidió la nulidad de esa prueba.

El caso de Córdoba fue reflejado por La Opinión Austral en su versión impresa del miércoles pasado y explicaba que, en su momento, el joven había tenido contención psicológica con el profesional Lucio Andrade, pero que dos días antes de la pericia Andrade falleció.

De igual manera, Ricardo realizó el informe. Según explicó el joven alojado en la Alcaidía N° 1 “no tuve la posibilidad de hablar y expresar lo que sentía. No me dejó hablar, vino cinco minutos, me preguntó por mi hecho puntual y se fue”.

Por esto, Muriete entendió que no se cumplimentaron los protocolos correspondientes, en cuanto a la modalidad de abordaje en la entrevista realizada a Córdoba. El joven no tenía antecedentes, tiene intenciones de recomenzar su vida y no volver a pisar una cárcel, pero según Ricardo tiene un “perfil de delincuentes que padecen severos trastornos de personalidad y reincidencia”.

Según el abogado del joven, por la gravedad de las irregularidades que presentó el informe del psicólogo se debe hacer lugar a un pedido de sumario administrativo por responsabilidad profesional debido a la mala praxis con la que operó.

No es la primera vez

Ricardo se recibió de psicólogo en la Universidad de Buenos Aires y desde allí ha tenido varias experiencias en el área clínica y forense. A Río Gallegos llegó trasladado temporalmente por trabajo y terminó adoptando a la ciudad como su lugar de residencia.

Recién en 2011, luego de que se generara un sistema de investigación para adaptar la autopsia psicológica en Santa Cruz, comenzó a trabajar en el Poder Judicial.

Tras un relevamiento realizado por este diario, la denuncia contra Ricardo por el sumario administrativo no es novedad, al menos desde el 2015 presenta irregularidades en informes que presentó en la Justicia.

En un hecho que se registró en aquel año, en una causa grave del fuero civil en Río Gallegos, una abogada pidió la nulidad de la pericia realizada por Ricardo y, desde ese momento, el profesional se abstiene de realizar informes en los que trabaja esa letrada.

El abogado Eduardo Díaz Razmilich de Puerto San Julián fue uno de los primeros en exponer estas situaciones, pero con un profesional que trabaja con Ricardo y que recurriría a las mismas prácticas e irregularidades.

“Tuve una causa de abuso en el 2013, luego de dos años, tuve otra. Cuando empecé a leer la pericia me di cuenta que había cosas que ya había leído, empecé a buscar y vi que se trataba de casi el mismo informe. De cada diez carillas, cuatro eran iguales”, dijo en declaraciones a este diario.

Según Muriete, Ricardo “copió y pegó varios párrafos” de informes psicológicos del pasado

En esa oportunidad, Díaz presentó las irregularidades en el juicio. El colega de Ricardo declaró como testigo y cuando fue consultado sobre las similitudes evidentes entre los informes, sólo aseguró: “Que es muy común que pasen”, indicaron fuentes judiciales consultadas.

“No hay nadie que no use modelos de resoluciones o de informes, de ser así todos los jueces deberían ser recusados”, indicó una fuente judicial para defender a Damián Ricardo. Aunque puede ser cierto, los procesos de encarcelación o libertad de personas deberían ser atendidos de manera exhaustiva y de manera personal para garantizar el Estado de Derecho.