Denunció que la Policía le dio una golpiza a su nieto que tiene esquizofrenia

Luego de que La Opinión Austral diera a conocer el violento episodio intrafamiliar en el que dos hermanos se pelearon entre sí y agredieron a su propio padre de 51 años el martes por la noche en Río Gallegos, la abuela materna de ambos se comunicó con este diario y dio otra versión de los hechos, que marca que la Policía actuó de manera inadecuada, golpeando a uno de ellos.

En el hecho, personal de la Comisaría Tercera terminó aprehendiendo a ambos, al encontrarlos en la calle con cuchillos en sus manos, torsos desnudos y muy alterados, en el barrio 499 Viviendas.

Ilse Jara, la abuela de ambos, dijo a La Opinión Austral que cuando los primeros policías llegaron al lugar, estos “golpearon al menor de mis nietos, de 23 años y que tiene esquizofrenia”. El hermano de este corrió al ver a los efectivos, subiéndose a techos de las casas, hasta finalmente ser demorado al caerse de uno.

Las lesiones en la cabeza.

“Los hermanos discutieron. El más grande lo molesta a veces. El discapacitado habla incoherencias, lo hacen callar y se pelean... los dos atacaron al padre y eso no estuvo bien, pero si se actúa de manera diferente ningún hijo va a golpearte”, marcó la abuela, señalando que el hombre, por cuestiones laborales, no está muy presente en la casa y que su hija está muy enferma como para cuidar a su hijo.

“Fue el padre quien llamó a la Policía. Cuando golpean al menor, el padre vio esa situación y no hizo nada, sabiendo que su hijo está enfermo”, agregó y dijo: “Sé que en la calle lo golpearon y en el patrullero seguramente también, en un audio le dijo a su hija: Ahí le están pegando, que lo cag... a palos y lo vuelvan más loco de lo que está, si quieren, eso dijo”.

Dijo además que hace dos años le dio este trastorno y “nadie está preparado para estar con una persona así de la noche a la mañana, pero hay que adaptarse a él”, en referencia a su familia.

Asimismo, apuntó que “nada justifica” el proceder de la Policía, que, según se informó oficialmente, había conducido a ambos jóvenes al Centro de Salud Mental. Ilse lo desmintió: “Esto no fue así, hasta el más grande nos dijo que no y que sólo los soltaron a la mañana y les dijeron que por cinco días no podían volver a la casa”.

La abuela aseguró que van a denunciar lo acontecido. Ella no vive en Río Gallegos, así que la presentación la deberá realizar su otra nieta, quien hoy está cuidando al hermano esquizofrénico.

“Ya han tenido problemas y va a pasar otra vez, de hecho creo que en este año la Policía ha ido unas 30 veces a la casa”, contó, reiterando que “esto no justifica que lo golpeen... si lo llevaban al centro de salud, lo dejaban internado, porque ahí tiene historia clínica y varias veces ya estuvo ahí”.

Por último, dijo que llamó a la comisaría y que si bien la atendieron y la invitaron a realizar la denuncia, por lo pronto esta no está radicada, “pero la vamos a hacer, esto no puede pasar, no me gusta lo que pasó. No pueden actuar como lo hicieron”.

“Mi nieta está cuidando al más chico de los hermanos, pero es una persona que debe estar internada por lo menos un tiempo”, marcó para concluir, ya que “esto puede repetirse y no puede ser que cuando la Policía vaya, le dé una golpiza”