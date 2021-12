Tortura infantil: detalles exclusivos de cómo continúa la causa de los tres hermanitos golpeados

El caso de tortura infantil inédito y desgarrador dado a conocer en exclusiva por La Opinión Austral en las últimas horas no deja de conmocionar a toda la provincia de Santa Cruz y a Río Gallegos, ciudad en donde se desató el caso.

Tres pequeños hermanos de 14, 13 y 10 años fueron sometidos con un grado de maldad pocas veces visto en su propio hogar, donde vivían con su padre David Edgard Fernández (33) y su madrastra Roxana Vega (33), la principal apuntada por la Justicia en el marco de una causa que instruye la jueza Marcela Quintana, caratulada como lesiones graves y amenazas agravadas por el vínculo.

Los detalles del sometimiento son estremecedores. No sólo golpeaban a los niños (de 14 y 10) y a la niña (13) con un cinturón y un caño, sino que también los torturaban. La mujer está acusada de morderles las orejas, además de meterles los dedos en la boca y en los ojos, lo que les ocasionó importantes lesiones, principalmente al menor de ellos.

Los dos niños escaparon una noche del pasado mes de noviembre, luego de que temieran por sus vidas al romper una tablet, y buscaron ayuda en la Comisaría Segunda. A partir de allí, pudieron ser rescatados y hoy los tres están al cuidado de una tía materna.

En la jornada de ayer, ambos acusados fueron trasladados a prestar declaración indagatoria y la jueza dispuso que permanezcan detenidos mientras avanza la investigación.

La madrastra y el padre de los niños permanecerán detenidos mientras avanza la causa.

Además, el Dr. Jorge Godoy, titular de la la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, con una orden del juez de familia Antonio Andrade, pudo ingresar junto a los pequeños a la “casa del terror” y así retirar las pertenencias de todos ellos, algo que el padre les había negado.

Así, pudieron retirar sus camas, su ropa, zapatos y una PlayStation que usaban para jugar, entre otros elementos personales.

Previamente, Godoy habló con LU12 AM680 sobre el caso y dijo: “Llevo 11 años en el cargo, he trabajado en Buenos Aires con temas carcelarios y distintas cuestiones, pero este caso me ha sorprendido y me ha marcado. Una marca más en la vida, uno no termina de sorprenderse de lo que pasa en los ambientes familiares”, aseguró el jurista.

En ese sentido, lamentó las consecuencias de la pandemia de COVID-19 que agravó estas situaciones de violencia familiar y dificultó su detección.

“Estos chicos no iban a la escuela en pandemia. Generalmente, los docentes son los primeros en detectar las cuestiones de maltrato. Estos chicos escaparon al ojo docente. Son chicos que tenían mucho pánico a contar algo, nunca el sistema pudo alcanzarlos”, expresó.

“Lo más importante es que los chicos están resguardados”.

“Cuando estos chicos, por el terror de que los mataran, decidieron escaparse, fueron a una comisaría pidiendo ayuda. Infancia los fue a retirar y rápidamente retiraron a la hermana”, comentó Godoy.

“Lo más importante es que los chicos están resguardados, están felices con su tía. Una tía materna que, la verdad, con mucha valentía se hizo cargo de los tres hermanitos y ellos están muy bien. Su estado de salud está siendo evaluado en general, distintos profesionales médicos los están viendo para ver cómo están y determinar posibles secuelas del maltrato que han recibido”, concluyó