Seguirá detenida, pero en su casa: La Justicia dispuso en las últimas horas la detención domiciliaria para la expolicía que acechaba mujeres en el centro de Río Gallegos para robarles.

La medida fue tomada por la doctora Rosana Suárez a cargo del Juzgado de Instrucción N° 1 de nuestra ciudad. De esta manera, desde hoy, la mujer identificada por las siglas RAR, pasará sus días en su vivienda bajo vigilancia, y controlada por una tobillera electrónica.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, la resolución se tomó este viernes por la mañana. Además, se le impuso a la acusada la obligación de someterse al Programa de Asistencia de Personas bajo Vigilancia Electrónica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, al igual que con la Secretaría de Seguridad de Santa Cruz.

RAR había sido detenida el pasado lunes al mediodía luego de amenazar a una mujer para robarle su cartera. “Damela o te doy un puntazo”, le dijo, mientras le exhibía un arma blanca, en pleno centro de la capital provincial.

Todo sucedió en la avenida San Martín. La víctima fue una jubilada y ella actuó con su rostro todo cubierto: con lentes negros y un barbijo del mismo color. Tras obtener lo que buscaba, la delincuente huyó corriendo y al cruzar por el edificio del Grupo La Opinión Austral, un trabajador de este multimedio escuchó los gritos de la víctima y corrió en búsqueda de la ladrona, para ayudar a la vecina.

“A mi también me dijo que si no la soltaba me iba a dar un puntazo” aseguró nuestro colega tras el tenso momento que le tocó vivir cuando interceptó a la delincuente en la calle Fagnano. Tras este “arresto ciudadano”, en el que también colaboraron otros vecinos, intervino luego un policía de franco que pasaba por la zona y la Comisaría Primera detuvo a la delincuente.

Tras identificarla, se supo que se trataba de RAR, quien cuenta con un extenso prontuario por delitos similares. Sin ir más lejos, en la jornada previa, el domingo, cometió un delito similar, cuando se subió a un auto en el que había otra mujer y que estaba estacionado en la Alfonsín y Perito Moreno. Allí, con un cuchillo de cocina, amenazó a la vecina y le sacó su billetera con unos 80 mil pesos. En su raid delictivo de esa noche, RAR también atacó a otra vecina cerca del Hotel Santa Cruz, en la avenida Kirchner pero no alcanzó a robarle nada.

En julio de este año también había sido demorada por la Policía, cuando ingresó a una zapatería de la zona céntrica de Río Gallegos y, mediante un ardid similar al del mediodía de este lunes, había intentado llevarse unos zapatos sin pagar. “Afuera hay dos hombres que están armados. Quiero los zapatos, la plata y tu celular”, le dijo a la empleada para amenazarla. Cuando la trabajadora le dijo que todo estaba siendo grabado y que llamaría a la Policía, la ladrona se retiró del lugar, no sin antes provocar que varias cajas de zapatos terminaran en el suelo al intentar quitarle el teléfono a la víctima, que tuvo coraje y evitó el robo.

RAR, el día en el que ingresó a una zapatería para robar.

Un poco más atrás en el tiempo, en mayo, le hurtó unos $ 2 mil pesos a una mujer en el Hospital Regional Río Gallegos, donde a partir de una distracción de la víctima, hurgó entre las pertenencias de su cartera y le sacó el dinero en efectivo.

La mujer es conocida por todos estos hechos delictivos. Tras haber sido demorada varias veces y que la Justicia resolviera que fijara domicilio en reiteradas oportunidades, ahora la doctora Suárez dispuso que, finalmente, prosiga detenida bajo vigilancia en su casa.

La determinación se tomó luego de que la jueza pidiera el secuestro de su historia clínica, y un informe psiquiátrico de RAR, para deteminar si comprende la criminalidad de sus actos. Es que la expolicía padece esquizofrenia y cuenta con un certificado de discapacidad.

La mujer se encontraba tras las rejas en la Comisaría Tercera, única seccional en Río Gallegos con un ala para mujeres. Había sido trasladada allí por efectivos de la Comisaría Primera, luego de que el miércoles fuera trasladada al juzgado que instruye la causa a prestar declaración indagatoria.

