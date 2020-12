Donación millonaria y disculpas tras haber golpeado a una aduanera

Un hombre deberá donar un millón de pesos en insumos para el Sistema de Salud, luego de haber reconocido que golpeó y se resistió a un control en el paso Dorotea, cercano a Río Turbio, hace ya más de dos años.

De acuerdo a fuentes consultadas por La Opinión Austral, se pudo establecer que el caso tiene como imputado a JD, un hombre de unos 40 años, de Rada Tilly, que en enero de 2018, durante un control de rutina en la frontera, se ofuscó con el personal de la Aduana y agredió a una de las trabajadoras.

La discusión y la agresión se dieron porque el violento no quiso declarar mercadería.

El hecho ocurrió cerca de las cinco de la tarde del 17 de enero. El hombre retornaba de Puerto Natales, Chile, y viajaba en dirección a Chubut a bordo de una camioneta, con su esposa.

“Yo lo primero que hice fue controlar los tickets y cuando fui a revisar la camioneta, estaba con el coche lleno. Le expliqué que tenía que declarar y pagar lo que correspondía, y ahí fue cuando se ofuscó”, comentó Laura Mirol, la otra protagonista de esta historia, sobre las circunstancias en que fue golpeada por el hombre cuando estaba por incautar la mercadería que llevaba y no quería declarar.

Como el hombre es de Chubut, las donaciones irán al hospital de Comodoro Rivadavia.

“Mi jefa me dijo que empiece a secuestrar las cosas. Me subí a la camioneta y cuando traté de sacar la mercadería es cuando empezó a forcejearme para que no siguiera y en un momento me tiró un golpe a puño cerrado al antebrazo. Por suerte, Gendarmería estaba en la zona y lo sacaron para que la situación no pasara a mayores. Igual nos insultó a mí y a los efectivos”, indicó la funcionaria, quien hace cuatro años está trabajando en la Aduana.

JD fue reducido, pero no detenido. El Escuadrón N° 42 controló la situación y, tras fijar domicilio, se retiró de la frontera. Luego vendría la denuncia de Mirol en la sede de la fuerza federal por “atentado y resistencia a la autoridad”.

“Pensé que no iba a pasar nada. Yo hice la denuncia y quise a dar a conocer el caso y que dejen de tratarnos de mala manera. La semana pasada me llamó el fiscal para comentarme cómo venía todo”, dijo Mirol en relación a la llamada que le hizo el fiscal federal Julio Zárate.

En este caso, los abogados de JD llegaron a un acuerdo con las partes: un millón de pesos en insumos para el hospital de Comodoro Rivadavia, una disculpa formal a Mirol y un compromiso para comenzar a hacer terapia.

Al cierre de esta edición se realizaba la audiencia virtual con las disculpas formales.

Al cierre de esta edición se realizaba la videollamada entre las partes. “Me pareció importante hablar primero con Mirol para explicarle la situación y que ella esté presente. Más allá de ser una funcionaria pública, también es una mujer y fue una situación sumamente estresante para ella”, aseguró Zárate en la previa de la audiencia virtual.

Hace unos meses, Laura sufrió la pérdida de su abuela a raíz del COVID-19. Más allá de su tristeza, hizo una donación al Hospital Regional de Río Gallegos, curiosamente, tal como deberá hacer quien la agredió. “Me gustó mucho la resolución, me puso contenta para dar una mano a quienes están luchando contra la pandemia. Quiero agradecer también a Pablo Argüello, el administrador de la Aduana en Río Gallegos, él fue el que gestionó todo”, indicó