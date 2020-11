Santa Cruz: Diputados del bloque opositor votó en contra del aporte extraordinario

Cuando parecía que la sesión ordinaria de ayer se iba casi sin debates, un proyecto de beneplácito por la media sanción en la Cámara Baja del aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia, presentado por el jefe del Bloque del Frente de Todos, Matías Mazú, generó un fuerte debate con la oposición.

El legislador oficialista argumentó que este aporte será aplicado por única vez, con carácter obligatorio, y recaerá sobre personas que posean bienes que superen los $ 200.000.000,00, cuyo total recaudado será destinado de la siguiente manera:

20% a la compra y/o elaboración de equipamiento médico, medicamentos, vacunas, elementos de protección, y todo insumo crítico; 20% a subsidios a las micro, pequeñas y medianas empresas; al programa de becas Progresar; 15% al Fondo de Integración Socio Urbana, y un 25% a programas de exploración, desarrollo y producción de gas natural.

“Lo que valoramos es la decisión política, que hayan tomado la decisión de pedirles a los que más tienen, a los que más han concentrado riquezas y en una situación tan complicada que vive el país, les pidamos un poquito para acompañar a los que han sufrido con la pandemia, tanto económica como sanitaria. Lo que destacamos es que aquellos que han concentrado riqueza durante muchos años puedan aportar”, expresó Mazú.

“Algunos han perdido mucho y es justo que aquellos que más tienen, aporten. En esta instancia, todos debemos aportar para que el país salga adelante () Tiene que ver con la empatía, con la solidaridad, con ponerse en el lugar del otro”, agregó.

“Demagógico”

Pero desde las bancas de Cambiemos no tardaron en dar a conocer su posición. La primera en tomar la palabra fue la legisladora Nadia Ricci, quien adelantó su voto negativo.

“Considero que no se trata de un aporte, sino de un impuesto que implica doble imposición a las empresas que son las que generan empleo”, y añadió: “Se atenta contra la inversión y contra la falta de empleo, que es algo a lo que tenemos que contribuir”.

Seguidamente, expresó: “Es una medida que va a terminar en la Justicia, no soluciona los problemas que tenemos los argentinos y sería importante que dentro de las medidas que se tomaran, se trabaje en la distribución del gasto público. Sabiendo que es una medida que va a terminar en la Justicia, sin embargo, se tomó. No se trata de sacar al que más tiene, no tiene nada de solidario porque no se ha pedido de forma solidaria”.

Luego, en el mismo sentido, el diputado Daniel Roquel (UCR) subrayó que este proyecto era algo “totalmente demagógico”.

Y afirmó: “Recordemos que acá los jubilados están haciendo un aporte solidario y la solidaridad nace, no se exige. A los empresarios les estamos pidiendo que sean solidarios, pero nosotros con nuestros ingresos no, ahí miramos para otro lado”.

“Ser solidario con el bolsillo de otro es fácil, ahora cuando tenemos que ser solidarios con el bolsillo nuestro, eso es otra cosa. Si queremos que los demás sean solidarios, deberíamos ser los dirigentes solidarios y haber tomado la decisión de habernos reducido nuestros salarios”, manifestó.

“No nos sorprende”

Los diputados del Frente de Todos recogieron el guante y fueron implacables con los legisladores opositores.

“La verdad, escuchando a los diputados que hablan de demagogia, ahora están preocupados por la inversión, por el desempleo. Esta demagogia que dicen va a incluir a 12 mil personas. Ustedes apoyaron a Mauricio Macri y no se les cayó la cara. El diputado que habla (Daniel Roquel) apoyó al exintendente de Río Gallegos (Roberto Giubetich) que dejó hecha un desastre la ciudad”, respondió el diputado Eloy Echazú (FdT).

Para su par, Martín Chávez (FdT), la democracia es tan buena que “permite que en un reciento que representa al pueblo haya legisladoras y legisladores que defiendan a personas que tienen más de 200 millones de pesos”.

Y agregó que incluso las grandes fortunas a nivel mundial promueven este impuesto por el desbalance que se ha generado.

“No sorprende la defensa que realiza el bloque opositor de las grandes fortunas, no debemos vernos sorprendidos. Seguro que quienes fueron parte fundamental de los problemas, no van a ser parte de la solución”, manifestó.

Ya finalizando el debate, fue el propio Mazú el que cargó contra el bloque minoritario. “A mí tampoco me asombra la posición del bloque del macrismo, del Bloque de Cambiemos, de la UCR, la verdad que es el bloque que expulsó a 6 millones de argentinos del trabajo, con la apertura de las importaciones, destrozaron más de 300 mil pymes, las empresas de las cuales son parte se llevaron las reservas del Banco Central, endeudaron el país por 100 años. No me sorprende la actitud controversial de los diputados de la oposición, han hecho mucho daño, solamente en Río Turbio mil empleos. La verdad, no puedo entender: por un lado dicen querer defender a los que están excluidos y por otro lado, defienden a capa y espada a los que se la llevaron”, consideró.

El proyecto fue aprobado con el voto del oficialismo y tuvo tres votos en contra de la oposición.

Mesa de Migrantes

Por otro lado, sobre tablas, los diputados ratificaron el Acuerdo para Almacenamiento Subterráneo de Gas Natural en el lote de explotación “Sur Río Chico”, suscripto entre el Instituto de Energía de la provincia de Santa Cruz y la empresa Compañía General de Combustibles SA.

Asimismo, se aprobó la ley que crea la Mesa Provincial de Migrantes, Colectividades y Descendientes, con el objeto de promover instancias de vinculación, visibilización, reflexión, diálogo, participación y debate entre sus participantes y la sociedad en su conjunto. Además, se sancionó la ley para el ejercicio de la terapia ocupacional