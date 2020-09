Habló el diputado César Ormeño tras desaparecer por tres días: "Se me hizo tarde"

Preocupación, incertidumbre y bronca. El diputado por pueblo de Los Antiguos, César Ormeño, protagonizó este miércoles un curioso episodio que afortunadamente terminó de la mejor manera y que, a partir de ahora, será nada más que una anécdota en su vida política en Santa Cruz.

Salió a caminar y “se le hizo tarde”. No tenía señal en su celular y no avisó a nadie dónde estaba Compartir

El legislador estuvo desaparecido por muchas horas. Más de un día, aproximadamente. Su madre hizo la denuncia correspondiente en la comisaría de la localidad y a partir de allí se montó un impresionante operativo para dar con él, que incluyó la participación no sólo de la Policía local, sino también de refuerzos que llegaron desde Perito Moreno. Incluso se dio el desenvolvimiento de Prefectura con lanchas y una avioneta. A medida que pasaba el tiempo, la intranquilidad crecía en sus familiares y en sus pares de la Legislatura, con quienes este jueves tiene una reunión de comisiones.

Prefectura Naval Argentina realizó una búsqueda en el lago Buenos Aires.

La Opinión Zona Norte pudo saber que Ormeño había salido el martes de su casa con dirección a un terreno donde está edificando, que se ubica a unos 30 kilómetros del pueblo. Habría ido caminando solo, aunque algunas versiones marcaron que estaba en compañía de su pareja.

“Se me hizo tarde”, dijo el diputado a este diario, por lo que decidió pasar la noche allí. No tenía señal, por lo que no pudo alertar a sus cercanos del motivo de su ausencia.

Fuentes consultadas por La Opinión Zona Norte manifestaron que estaba caminando “con la ropa impecable”, acompañado de su pareja. En su camino se sumaron efectivos de la Policía. “Viene enojado porque dice que no puede salir a caminar sin que lo molesten”, contó un vocero policial.

La avioneta que se utilizó en el despliegue para dar con el legislador.

Cesar “Chiquito” Ormeño vive solo, en una casa ubicada a la orilla del lago Buenos Aires. De la desaparición dieron cuenta sus colaboradores de la Legislatura, quienes intentaron comunicarse con él desde el lunes, habida cuenta de las reuniones de comisión y de que este jueves será la sesión. Pero no daba señales de vida. No hasta que recuperó señal en su teléfono celular y pudo llamar a su madre para decirle que estaba bien.

Este jueves el legislador tiene que participar en una reunión de comisiones

El despliegue ya se había montado. Hubo personal actuante de la División de Operaciones Rurales (DOR), Bomberos y de la Dirección de Investigaciones de Perito Moreno. La bronca fue evidente en todos luego de que el legislador fuera hallado en un “paseo” que realizó, sin avisar a nadie de su repentina ausencia por más de 24 horas.

“Hubo rastrillajes por todas partes”, dijeron a este diario fuentes calificadas. En el operativo se incluyó la costa del lago Buenos Aires, donde se realizaron varias recorridas.

Además, estaba prevista una búsqueda con canes por el Cerro Negro, por donde habitualmente Ormeño sale a caminar. Esta iba a comenzar minutos antes de que apareciera. Asimismo, la primera inspección ocular realizada por la Policía en su domicilio evidenció que no había rastros de “nada anormal” y los efectivos pudieron constatar que algunas de “las prendas y calzados que utiliza para caminar se encuentran en la vivienda”.

Una vez Ormeño regresó al pueblo y fue encontrado en el camino por policías, se lo acompañó hasta la comisaría, en donde debió explicar dónde estaba, qué estuvo haciendo y con quién. Si bien al cierre de esta edición no trascendieron los pormenores de su entrevista con el comisario de la dependencia, se supo que el legislador explicó que había salido a caminar y que “lo agarró” el anochecer, razón por la cual decidió dormir en el terreno que posee en la costa.

Desde el círculo íntimo del legislador marcaron que él siempre realizó actividad física, como, precisamente, salir a caminar a orillas del lago. “Llegó a un puesto, se le hizo tarde y quedó ahí”, fue la explicación que se dio desde el entorno de Ormeño. Además, marcaron que el diputado provincial de Los Antiguos un poco “se rió” de la situación que se generó ante su ausencia y que nunca pensó que se desplegaría “semejante operativo”.