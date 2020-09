Otro polémico fallo de López Lestón: "El ex de mi mujer casi me mata y lo liberó pagando una resma de papel"

Uno de los más graves fue el de Joaquín, un hombre de nuestra ciudad capital que, debido al miedo que tiene a represalias, prefirió no dar su nombre verdadero. A él, la expareja de su esposa lo apuñaló ocho veces y luego se dio a la fuga.

De acuerdo a la información recabada por La Opinión Austral, el hecho se registró hace dos años y medio en una casa de la jurisdicción de la Seccional Quinta. El agresor entró al domicilio y atacó en el brazo, cuello y abdomen a Joaquín. Él, con las pocas fuerzas que tenía, fue hasta la dependencia policial para ser auxiliado.

“Me hicieron 56 puntos, casi me corta la yugular, me rompió dos costillas, una puñalada traspasó el hígado y por suerte no me tocó la aorta. Fue un tiempo largo sin caminar y sin hacer fuerza. La jueza López Lestón sólo calificó la causa como lesiones graves, casi me mata”, dijo Joaquín en declaraciones a LOA.

Además de haber sufrido maltratos por parte del personal del Juzgado N° 2, Joaquín dijo que “cuando me enteré que lo había condenado a pagar una resma de hojas A4, fue cuando más me indigné”