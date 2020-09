La historia de Mirko Sardelic: el ex granate que juega en la Séptima de Boca Juniors

No hace mucho que Mirko Sardelic se entrenaba con frío y en las piedras de Pico Truncado. Realizaba un esfuerzo enorme entrenándose doble turno en Defensores y yendo al gimnasio, esperando la posibilidad de algún día probarse en un club grande.

El truncadense de 16 años, que hoy tiene la posibilidad de jugar en Boca Juniors, no se olvida de sus orígenes en el Granate. “Lo que me pasó es la razón de que si te esforzás, los sueños se cumplen”, afirmó el joven.

El sueño de Mirko comenzó cuando el captador de Boca Abel Almada le confirmó, en la prueba que realizó en su ciudad, que había quedado en el Xeneize.

Dos días después, lo observó en el clásico ante 13 de Diciembre, luego recibió el llamado de que lo estaban esperando en la pensión boquense.

Pelota al piso y la 10 en la espalda, una característica del enganche.

Por circunstancias como falta de lugar en la pensión, el joven volvió a probarse en noviembre del año pasado tras el llamado de Diego Macili, donde quedó definitivamente en Boca. Firmó los papeles de AFA y disputó sus primeros partidos en las inferiores del Xeneize.

Esos días en la pensión se sentía solo, era la primera vez que estaba lejos de su familia. Pero ver todo el recorrido que transitó en Pico Truncado para llegar al club del cual es hincha, lo hace reflexionar: “Nunca imaginé estar en la pensión, a Boca lo veo desde chico”, señaló.

Mirko es derecho y su posición en el campo de juego es enganche. Su principal referente es Lionel Messi y el segundo es el actual vicepresidente de Boca, Juan Román Riquelme: “Con Román todavía no me pude sacar una foto, lo vi en el comedor de Ezeiza”.

Es el mayor de cuatro hermanos. Su padre, Leonardo, es fanático de Boca y el hincha número uno de Mirko: “Mi viejo me llevó a todos lados siempre, el me bancó en todo y no tenía dudas de que iba a quedar en Boca”, afirmó.

Su madre, Angélica Chicuy, nunca imaginó que él se iría tan chico de la casa. “Ella es un amor, sabe que esto lo hago hace mucho tiempo y si ella está feliz, yo soy feliz”, expresó el joven.

Actualidad

Por la pandemia de Covid-19, Mirko debió regresar a Pico Truncado. Por el momento se entrena por Zoom todo los martes, bajo el mando de sus entrenadores de Séptima División Matías Donnet, “Chipi” Barijho y el preparador físico Diego Chirino.

A ese pibe que la rompía en Defensores de Pico Truncado, que debutó a los 15 años en Primera, en un futuro los santacruceños lo veremos vestir nuevamente la camiseta azul y oro.