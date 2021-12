¡El Grupo La Opinión de festejo!: los premios Segovia están en casa

El Grupo La Opinión ya tiene en casa las cuatro distinciones a la labor periodística por el trabajo realizado a lo largo de 2021.

Este domingo, en los actos centrales por el aniversario de Río Gallegos, recibió los Premios Segovia en Gráfica, Fotoperiodismo y Medios Digitales. Además, el área de Audiovisuales fue distinguida con una mención especial al trabajo realizado en pandemia.

El programa 'El Mediador' recibió el galardón en el rubro Radio. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

En tanto que en Televisión fue reconocido el programa “Entretiempo” de Canal 9; en Radio, “El Mediador”, y el premio a la Trayectoria fue para Fidel Peraggini.

En Televisión, la distinción fue para el programa deportivo 'Entretiempo' de Canal 9. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Concientización

“Conciencia social, la mejor vacuna contra el coronavirus” y “Usá barbijo: se respira mejor que con un respirador” fueron los spots audiovisuales que valieron la distinción del jurado.

Ambos fueron realizados por Emmanuel Quiroga, Nazarena Usandivaras, Leandro Franco y Juan Palacios, con la voz del locutor Mariano González. El área cuenta con el apoyo del equipo periodístico integrado por Irene Stur, Sara Delgado y Pablo Manuel.

Tras recibir el galardón, el jefe de LOA Contenidos, Emmanuel Quiroga, se refirió a lo que ha sido 2021 para un área que lleva apenas un año y medio de existencia.

LOA Contenidos recibió una mención especial por los spots de concientización.

“Al principio fue muy difícil por la pandemia, en todos los aspectos. Además, como recién estamos arrancando, había que conformar un equipo y aprender a trabajar en equipo”, comentó Quiroga.

“La idea es competir en el mejor nivel del profesionalismo”, manifestó Emmanuel Quiroga, jefe de LOA Contenidos

En cuanto a los spots que concientizan en la población sobre las medidas sanitarias y de seguridad para evitar la propagación del Covid-19, explicó que “por la situación sanitaria en la que nos encontrábamos, realmente necesitábamos generar esa conciencia”.

Respecto a los proyectos, sostuvo que “estamos conformando un estudio de filmación para generar un área más competitiva, con mejores equipos, más materiales y más gente. Estamos constantemente aprendiendo cosas nuevas y tratando de superarnos día a día. La idea es competir en el mejor nivel del profesionalismo, para un área que arrancó hace muy poco es un proyecto ambicioso”.

El sitio laopinionaustral.com.ar recibió el Segovia en Medios Digitales. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Hace décadas que la comunicación se está transformando y los medios digitales se han impuesto por su inmediatez. En este marco, en el rubroMedios Digitales, laopinionaustral.com.ar fue distinguido con el premio Segovia por tratarse de un producto comunicacional que “ha sabido reconvertirse, adaptándose a los cambios que atraviesa la profesión periodística”, señalaron desde el jurado.En el trabajo que llevan adelante Juan Suárez, Eugenia Rodríguez, Andrea Fernández, Irene Stur, Andrés Piris, Ana Baratuz, Gerónimo Neyro y Rocío Domínguez, el jurado reconoció la utilización de los recursos multimediales disponibles y el aprovechamiento de las posibilidades que ofrecen las redes sociales para enriquecer de forma constante e inmediata al sitio, y ampliar su audiencia.

“Hemos logrado un producto comunicacional muy importante”, señaló Juan Suárez, jefe de editores web

Juan Suárez, jefe de editores web, expresó: “Es un día muy lindo, estoy muy contento. Tengo que destacar el trabajo en equipo, esto no se podía lograr si no era en equipo, no sólo de la gente que está especialmente dedicada a la web, sino de todo el multimedio”.

“Hemos logrado un producto comunicacional muy importante que atraviesa las distintas plataformas, esto se logra con el compromiso de todos, desde el que colabora con un dato hasta el que hace los videos para que podamos mostrar todo el trabajo integral”, expuso.

El reportero gráfico de LOA, José Silva, fue distinguido en Fotoperiodismo. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Apuntó además que la inmediatez necesaria requiere de “muchísimo trabajo, el segundo a segundo da una vorágine increíble. Es necesario un trabajo de coordinación muy importante, ser previsible y saber coordinarlo, es un gran desafío, está bueno que se vea y se valore”.

El fotoperiodismo es una de las piezas que conforman los medios y el trabajo de José Silva, reportero gráfico de LOA, ha sido esencial para reflejar a través de las imágenes los hechos más importantes a nivel político, gremial, social y deportivo.

Silva cuenta con 30 años de trabajo en el Grupo La Opinión y este año su labor fue reconocida por tercera vez por el jurado de los Premios Segovia.

La periodista de LOA Sara Delgado fue galardonada en el rubro Gráfica. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

En el rubro Gráfica, el informe especial titulado “Herrero, el coleccionista de huesos”, de Sara Delgado, periodista del diario La Opinión Austral, fue distinguido por tratarse de un tema de actualidad e interés público. La diversidad de fuentes y profundidad en el tratamiento, la calidad narrativa, el impacto mediático del informe publicado y su valor noticioso, fueron los puntos que destacó el jurado.

Tras haber recibido el Segovia, Delgado manifestó: “Los premios siempre se agradecen porque son un reconocimiento, una validación a la tarea que hacemos los y las periodistas. Y en especial el Segovia que tiene tanto que ver con la historia de La Opinión Austral”.“Me siento muy orgullosa de que distinguieran un trabajo de gráfica que es el espacio que elijo sobre cualquier otro y valoro la apuesta que hizo el jurado frente a un tema incómodo como lo fue el informe sobre el peritrucho Marcos Herrero. Al día siguiente de que anunciaran que había ganado, el coleccionista de huesos, como lo apodamos en el diario, fue detenido y una semana después el diario volvió a marcar agenda con el archivo de la causa de los dólares termosellados”, repasó y agregó que “de alguna manera todo esto que pasó puso en valor una mirada que tuvimos sobre esta situación. Una mirada necesaria”.

“En lo personal, celebro el espacio y la libertad que me da La Opinión Austral para laburar como a mí me gusta, que es interviniendo a cara descubierta sobre los temas que tocamos, marcando una posición. No creo en la objetividad, creo más bien que lectores y lectoras merecen saber dónde estamos parados y desde qué lugar narramos las historias. Ese me parece un norte, un periodismo narrativo con ojos puestos siempre en los Derechos Humanos, que incomode, que dé argumentos para discutir porque, en tiempos de noticias en redes y con un portal permanentemente actualizado como el nuestro, la gente no lee el diario sólo para informarse, sino para participar de los debates públicos”, cerró.