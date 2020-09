La historia de Matías Gal, el jugador de Puerto Santa Cruz que fue engañado en Paraguay

Cuando se escucha el nombre de Atlético Santa Cruz, automáticamente se piensa en la familia Gal. En la década del 50 comenzaron a jugar. En el equipo titular, había cinco Gal: eran todos hermanos. Incluso seguían vinculados hasta hace 2 años porque Luis Alberto Gal, hijo de uno de ellos, dejó la presidencia en 2018.

La pasión futbolera se mantuvo generación tras generación. Matías Gal, hijo de Luis y juvenil de 21 años, viajó en 2012 a Río Gallegos porque Gerardo Salorio -ex preparador físico de la Selección Argentina- iba a ver jugadores. Gal fue elegido, junto a Enzo Cordero y Matías Segura, y se fue a Buenos Aires. Iba a ir a Argentinos Juniors, pero finalmente quedó en San Lorenzo de Almagro luego de una semana de prueba.

Empezó en novena y llegó hasta séptima. Compartió plantel con Nahuel “Perrito” Barrios, que ahora juega en Central Córdoba de Santiago del Estero. Luego de dos años consecutivos en el ciclón, quedó libre y se fue al sur del gran Buenos Aires: a Banfield.

El lateral izquierdo jugó durante cuatro años en el Taladro. Llegó a jugar en la reserva, pero no tuvo lugar en el plantel de Primera División y finalmente abandonó el club a fines de 2018.

“Cuando tenía que firmar contrato, terminé libre. Había muchos laterales. Tuve que buscar nuevos rumbos”, dijo Gal, desde Santa Cruz, a La Opinión Austral.

En enero de 2019, un representante le dijo que en Paraguay tenía lugar en Independiente de Campo Grande, que había descendido a la segunda división, pero había entrado a la Copa Sudamericana.

“Me dijeron que llegaba y firmaba, así que me fui. Cuando llegué, me recibieron y fui a un hotel. Pasaron dos semanas y no entrenaba. Todo muy lindo la comida, el hotel, pero yo quería jugar”, comenzó Gal.

Un dirigente le prometió a su representante que iba a firmar con el equipo. Había un problema: ese dirigente estuvo en contra de la continuidad del técnico, entonces el entrenador no quería a Gal.

“Como el técnico descendió, una parte lo quería echar. Ahí estaba el que me llevó a mí. Me vueltearon dos meses. Me sacaron del hotel y me empezaron a versear. Que me iba a ir a otro club, así que me volví con el representante”, cerró.

Entre las idas y vueltas en Paraguay, el mercado de pases de Argentina finalizó y el joven lateral izquierdo no pudo arreglar. Se entrenó solo durante unos meses y arregló con Deportivo Paraguayo, de la Primera D.

“Me di cuenta de un montón de cosas reflexionó-. Esa gente que te habla y te chamuya. Hay personas buenas y malas en el ambiente del fútbol. No hay que creer todo lo que te quieren vender”.

Gal se ganó un lugar entre los once titulares del equipo y Deportivo Paraguayo, a falta de siete fechas, está segundo. Juega de marcador de punta izquierdo, pero cuando el equipo ataca, se suelta y termina como volante por izquierda.

Mira a Bruno Pittón, lateral de San Lorenzo, porque tiene gol. Se describe como un jugador ofensivo.

Gal regresó el 22 de mayo a Puerto Santa Cruz. Como no se podía entrenar por la pandemia, su padre le armó un gimnasio en su casa. Luego, cuando se habilitaron las actividades, hacía pilates, pileta y entrenamientos de fútbol.

Por un caso positivo de Covid-19, Néstor González, el intendente de la localidad, cerró todo.

El 5 de octubre se tiene que presentar nuevamente en Deportivo Paraguayo. Les harán los hisopados y comenzarán las prácticas en grupos de seis jugadores. “Los jugadores del ascenso -expresó- estamos más expuestos al contagio. No manejamos los presupuestos que tiene la Primera División y muchos compañeros trabajan y se toman el transporte público”.

“Tengo que seguir entrenando porque creo que es momento de sacar ventaja en lo físico. Muchos no pueden hacerlo. Quiero que el equipo ascienda. Además poder tener buenos partidos para pegar un salto de calidad”, explicó.

A los 21 años, Matías Gal tiene sus objetivos bien claros: buscará sumar experiencia y poder mejorar día tras día