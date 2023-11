Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

De $ 1.400 a $ 2.500 subió este miércoles el precio del kilo de pan en Río Gallegos. La suba se registró en una de las cadenas de panaderías más concurridas de la capital provincial y el aumento no es aislado.

Si bien los valores venían creciendo, el incremento estaba siendo de entre $ 200 a $ 300 y la última modificación se había aplicado hacía dos semanas.

Desde la cadena señalaron a La Opinión Austral que el alza en el precio es multifactorial, dado que tanto la materia prima como el transporte han aumentado sus costos.

Comerciantes coincidieron en que el cliente realiza compras más “medidas”.

Por otra parte, en el interior de la provincia, específicamente en Comandante Luis Piedra Buena, señalaron a este medio que el kilo de pan está a $ 1.200, pero estiman que llegaría a $ 1.400 antes de fin de año. La bolsa de 25 kilos de harina estaba en $ 9.500 y ahora ya supera los $ 11.000.

Asimismo, destacaron que en particular en el interior provincial el aumento no impacta tanto como en la capital santacruceña. “En general, en los insumos de panadería el aumento es semanal“, señaló un propietario y añadió que “si bien los dueños de este rubro no podemos hacer ese cambio de precio semanal, hay que disponer un poco de voluntad de absorber los gastos, uno pone su precio, estamos atrasados en los precios con respecto a otras localidades”.

El aumento del precio de los fiambres se ve reflejado en el valor de los sándwiches de miga.

Asimismo, indicaron que el aumento general sería de aproximadamente 20% para inicios del último mes del año.

¿Y las facturas?

Por otra parte, la docena de facturas también aumentó y pasó de $ 2.640 a $ 3.200 en la capital. En tanto que en Piedra Buena, las facturas, que ya se convirtieron en un “gustito” de fin de semana, subieron de $ 1.600 a $ 2.000, pero esto intentando mantener el precio, sino, aseguraron, la docena costaría alrededor de $ 2.800.

Tanto en el interior como en la capital coinciden en que el cliente mide más lo que va a comprar.

Esto claramente tiene su correlato en todo el país y las distancias encarecen el valor. En AMBA, el presidente del Centro de Panaderos de Avellaneda “27 de Abril”, Gastón Mora, señaló a cronica.com.ar que: “Hay un promedio del kilo de pan a $ 1.000 y se estima que a partir de diciembre próximo, habrá un piso de $ 1.300 pesos el kilo”.