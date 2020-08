El pintor dijo no tener nada que veren el robo, y si no fue él, ¿quién fue?

“Todos al suelo, boca abajo”, gritaron los policías cuando entraron, en horas de la tarde del miércoles, en la casa de Daniel Rodríguez, un contratista, en busca de uno de los ladrones que se apoderaron de los cuatro millones de pesos y unos mil dólares de Automotores Patagonia.

“Cuando salí y me mostraron la noticia del robo, me sentí muy mal”.

Según él, no tuvo nada que ver en el caso, sino que la Policía llegó a su casa por ser uno de los últimos que trabajaron en el comercio. Rodríguez eligió Radio LU12 AM680 para hacer su descargo: “Al principio de la pandemia hicimos unos trabajos con mi hijo, nada más, pintamos el frente y después subimos al techo a arreglar un caño de calefacción que nos pidió el dueño, sacamos unas fotos para mostrarle cuando lo arreglamos y nada más”.

El allanamiento se hizo pasadas las dos de la tarde del miércoles en una casa de Don Bosco al 200 y la Policía no encontró nada, más allá de los celulares de la mujer de Rodríguez y de sus hijos de 9 y 13 años. “Yo estuve tranquilo, pero me preocupé por los chicos que estaban asustados”, aseveró indignado el contratista.

La Policía también allanó el domicilio del hijo de Rodríguez, un departamento de la calle Darwin, y encontró una pistola calibre .22. Sobre esto, el pintor dijo que: “Era un arma vieja, tendrá 30 años, estaba adentro de una lata y era de mi ex esposa que la tenía porque trabajaba en un mercado, ya no tiene uso, ya no gira ni nada”, minimizó el vecino sobre el hallazgo del arma.

Lo cierto es que la Policía continúa con las investigaciones, luego de haber demorado a los cuatro últimos trabajadores que habían hecho algunas labores en el local. Además de Rodríguez y su hijo, detuvieron a un trabajador que hizo unos arreglos en el sistema de vigilancia de Automotores Patagonia: “A él lo ubiqué cuando estábamos en la comisaría, le sacaron 35 mil pesos de un trabajo”, aseguró el pintor.

El robo tuvo lugar entre la tarde del viernes y la mañana del domingo. Consultado sobre eso, Rodríguez dijo que siempre estuvo en su casa y no salió. “Con todo esto de la pandemia, teníamos un trabajo con mi hijo que arrancamos a las nueve, paramos al mediodía y después seguimos hasta las cinco de la tarde. Eso hacemos, nada más, además no tenemos muchos amigos como para salir siempre”.

Por otro lado, Rodríguez se mostró muy triste por la posibilidad de perder clientes. “Cuando salí y me mostraron la noticia, me sentí mal porque acá me conoce mucha gente y después pueden pensar cualquier cosa, igual hoy (por ayer) hablé con el dueño de Automotores Patagonia y me dijo que no me preocupe, que entiende el mal rato, pero que confía en mí”, aseguró el contratista