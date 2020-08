El infierno del joven acosado y luego abusado: “El protocolo se activó como tiene que ser”

El caso de Rodrigo, el joven que denunció que un profesor lo manoseó en la escuela, caló hondo en la comunidad de Río Gallegos, una vez que La Opinión Austral diera a conocer detalles sobre lo que sucedió y cómo se encuentra él por estos días.

Todo comenzó a principios del año lectivo 2019, cuando un profesor del Centro Polivalente de Arte se le habría “insinuado” al joven que todavía era menor de edad. La gota que colmó el vaso fue cuando este docente, que dictaba clases de Ética Ciudadana, aparentemente fue más allá y lo habría manoseado. Luego llegaría el intento de suicidio y el abuso sexual que Rodrigo sufrió en el Centro de Salud Mental.

Desde el momento de la primera denuncia, Educación contuvo a Rodrigo y a su mamá.

La presidenta del Consejo Provincial de Educación, María Cecilia Velázquez, dialogó con La Opinión Austral y destacó el trabajo que su Cartera hizo con respecto a las actuaciones prevencionales para con el docente acusado en primer momento del manoseo a Rodrigo.

“Hay que enfocar la visión en las acciones institucionales, queremos aclarar la activación de protocolo que se hizo en ese momento, y no hablamos de protección o no protección al docente”, explicó la funcionaria sobre el apartamiento del docente.

Velázquez afirmó de manera rotunda que el sistema educativo actuó y acompañó a Rodrigo y a su familia. “Hicimos todo lo que había que hacer y seguimos el caso mientras se sustancia un proceso penal que, como sabemos, siempre rige la presunción de inocencia y dejamos que la Justicia actúe. Tenemos que terminar con la construcción del discurso sistemático que ataca a la Escuela Pública”, aseguró.

Además, Velázquez puso en valor que “la institución pública es importantísima y debemos protegerla para que sepan los padres que no mandan a sus hijos e hijas a cualquier lugar, sino que los cuidamos y protegemos”, aseveró por la activación del protocolo. “Es bueno decir que hicimos las cosas bien, confiemos en la educación pública, esta vez el protocolo se hizo como debe ser, cuando se hacen las cosas mal también está bueno que nos lo señalen”, indicó.

El informe de Educación al que tuvo acceso a LOA indicó que: “la protección del alumno así como las exigencias de las diligencias procesales previstas en la reglamentación para el personal docente han sido respetadas en el marco de los protocolos correspondientes y también se ha gestionado acompañamiento domiciliario, pero debido a la situación de pandemia no se está pudiendo realizar”.

Por su lado, desde el año pasado, el profesor ya no dicta clases en el Polivalente. Él fue trasladado a otra dependencia y se desconoce cual. “Esto no se da a conocer públicamente para que no se entorpezca el proceso”, dijo Velázquez.

Asimismo, el acusado continúa “al igual que otros profesores en su casa. Con la pandemia y la Feria Extraordinaria de la Justicia, también se entorpece su situación”, aseguró la titular sobre la situación del docente sobre el receso que, hasta el momento, se extenderá hasta el 31 de agosto