Jesica Minaglia: el único femicidio de 2020 que aún llora Santa Cruz

Desde el 1 de enero al 30 de agosto de 2020 se cometieron 181 femicidios en Argentina. Uno cada 32 horas, de los cuales 118 se produjeron durante el contexto de pandemia COVID-19, de acuerdo a un informe realizado por el Observatorio Mumala.

Además, del trabajo se desprende que hubo 167 intentos de femicidios y se agregan 27 muertes violentas de mujeres en proceso de investigación. Es decir que, en lo que va del año, 208 mujeres, trans o travestis sufrieron muertes violentas.

Por otro lado, 193 niños, niñas y adolescentes quedaron sin madre a causa de estos asesinatos.

Parejas y ex parejas son los principales victimarios, sumando entre ambas el 63% de los casos. Y más de la mitad de los femicidios (52%) fue ocasionada con armas, ya sea de fuego o blancas.

La mayor tasa de femicidios la tiene la zona norte del país. Tucumán, Misiones, Catamarca, Chaco y Salta integran ese grupo. También Santa Fe.

Además de exigir más recursos para combatir este flagelo, desde el Observatorio Mumala se exige la declaración de la emergencia nacional Ni Una Menos y la aplicación efectiva de las leyes Micaela y de Educación Sexual Integral.

En lo que va de este año, en Santa Cruz se ha registrado un solo femicidio: el de la maestra de Cmte. Luis Piedra Buena Jesica Minaglia, casó que conmocionó a toda la provincia.

El crimen tuvo lugar en el mes de abril. Dentro de las estadísticas difundidas, se encuentra entre los que tiene a su ex pareja como el victimario. También, la docente dejó un hijo -un pequeño de tres años-. Él hoy está al cuidado de su abuela materna, Nélida.

La familia de Jesica quedó muy dolida. Devastada. Por estos días están un poco mejor, pero es una herida que nunca sanará del todo. Le quitaron a Jesica de un día para el otro.

Ella estaba muy feliz con su hijo, quería rehacer su vida tras separarse de Pablo Núñez, con quien estuvo en pareja muchos años.

Las amigas de Jesica y su madre recuerdan que sus últimos días de vida la notaron alegre. Puntualmente, Nely tiene en su memoria cómo pasaron el día previo a su muerte juntas, tomando mates en la vereda de su casa.

Lo que también está muy presente en parte del círculo íntimo de la maestra son las “señales de aviso” que dio Jesica. Es que su femicida no dejaba de molestarla. No podía -no pudo- superar que lo dejaran. Por eso la mató, “sino era de él, no iba a ser de nadie”.

Hasta el día de hoy, algunas personas se preguntan si “pudieran haber hecho algo” para ayudarla. Lo cierto es que nadie, absolutamente nadie, se esperaba que Pablo Núñez -el padre del hijo de Jesica y una persona con quien la familia Minaglia se relacionaba hace años- hiciera lo que hizo.

Joaquín, uno de los hermanos de Jesica, marcó siempre en las entrevistas concedidas a este diario su incredulidad por lo acontecido. Recordó cómo, meses atrás, cuando su padre falleció, “lloraron juntos hombro con hombro”.

No eran amigos, pero tenían una muy buena relación y nunca antes había visto que su ex cuñado se violentara o se propasara con su hermana. Al menos, no en su presencia.

Núñez pasó del acoso a las amenazas y de la violencia verbal, al ataque físico.

En los audios develados en exclusiva por La Opinión Austral entre Jesica y un amigo, se podía oír a la docente muy preocupada por el trato de Núñez, tras haberse separado.

Los últimos mensajes de Jesica Minaglia

“No se puede hablar con él”, aseguraba Jesica al contar por audio de WhatsApp que Pablo le manifestaba, en tono amenazante: “Me quiero tranquilizar, no me hagas cometer locuras. No me vayas hacer que vaya para la casa”.

“No entiende que me cansé, que me cansé de él, de sus segundas oportunidades, de sus promesas... No entiende que yo quiero terminar con él, ahí me sigue llamando...”, se la escucha en el segundo audio, en el que -mientras lo graba- se nota la vibración del celular. Pablo Núñez no la dejaba tranquila.

Hoy el policía está con prisión preventiva y pasa sus días encerrado en la Alcaidía de Pico Truncado.

Noelia Ursino, del juzgado de Puerto Santa Cruz, lo procesó por “femicidio doblemente agravado por haber sido cometido en perjuicio de la persona con quien ha mantenido una relación de pareja y con alevosía”, consta en la resolución de la jueza que, desde el primer momento, lo mantuvo detenido mientras avanzaba la instrucción de la causa y se recopilaban pruebas.

TAPA DE LA OPINIÓN AUSTRAL DEL 22 DE ABRIL.

Para la jueza, el imputado no pudo superar que Jesica decidiera terminar la relación con él. “No pudo soportar que fuera feliz sin él”, dicen en la familia de la maestra.

Entre las contundentes pruebas que constan en el expediente está el informe del Laboratorio Forense, cuyos profesionales hallaron ADN de Pablo Núñez en la escena del crimen. También las amenazas de él hacia ella y las declaraciones de una decena de personas (amigas de Jesica, vecinos).

“Los testimonios y audios dan acabada cuenta del contexto de violencia de género en el que se desenvolvía la relación del imputado con la víctima”, se marcó. Además, “que durante el tiempo que estuvieron juntos, ejercía violencia psicológica y económica sobre Jesica, violencia que se extendió aun durante la separación y hasta el momento en que Jesica fallece”, consta en el expediente judicial.

Se reconstruyó que el policía golpeó con un “elemento romo-contundente en reiteradas oportunidades” en la cabeza a Jesica, y por la espalda. El ataque fue entre las 19:30 del 14 de abril y las 08:00 del 15, jornada en la que Nélida -la madre de la maestra- la encontró muerta en su domicilio.

Una de las particularidades que tuvo este femicidio fue que el femicida intentó ocultar el crimen y desligarse de él, forzando a su ex suegra a hallar el cuerpo de su hija. El escenario fue desolador. La mujer llegó y al intentar abrir la puerta, el cadáver le impidió abrirla del todo.

“LA HIJA DEL PUEBLO”, LA PELÍCULA SOBRE JESICA.

“Llamá a la Policía, llamá a Pablo”, le gritó Nely a su hijo menor. El joven reaccionó llamandolo a él. Escasos minutos después, el policía llegó junto a varios compañeros más de la comisaría donde trabajaba. Se hizo el sorprendido. “¡¿Qué pasó, qué pasó?!, exclamó al bajar de su camioneta y dirigirse hacia la casa en donde solía convivir con Jesica.

Quiso entrar por la puerta trasera. No lo dejaron. Le preguntó al hermano de Jesica si él había entrado. Desde el primer momento su reacción fue muy sospechosa. Fue conducido a la seccional y la jueza lo dejó detenido desde entonces. Horas más tarde, se negaría a declarar y conforme fueron pasando los días y semanas, las pruebas que reunieron los investigadores fueron contundentes para incriminarlo y que se dictara su procesamiento.

Tranquilos, pero con dolor

A casi cinco meses del femicidio, la familia Minaglia está tranquila. “La estamos llevando”, dijo Walter, el tío de Jesica, que hoy está encarando el proyecto de la película en honor a ella.

Nélida, la madre de la maestra, está acompañada por Jonathan, uno de sus hijos que vivía en La Pampa. Luego del crimen, se instaló a vivir con ella en Piedra Buena. Jesica era su compañía y él decidió “dejar su vida” en esa provincia para estar junto a su madre.

El hijo de Jesica quedó al cuidado de Nélida. Debieron poner abogados para que esto ocurriera, puesto que la hermana de Pablo Núñez intentó que la custodia del pequeño fuera de ellos, pero la Justicia de Piedra Buena le dio la tenencia provisoria a la abuela materna.

Este 14 de abril se cumplirá otro mes del crimen. Otro mes sin Jesica. Sin la maestra que todos querían. Piedra Buena sigue extrañándola. Sus compañeras de la Escuelita del Río la recuerdan siempre, al igual que sus amigas. Las paredes pintadas también mantienen viva la memoria de “la hija del pueblo”