El vicegobernador Eugenio Quiroga planteó que hay otra agenda afuera de Río Gallegos

El vicegobernador de Santa Cruz, Eugenio Quiroga, visitó ayer Las Heras, una localidad en la que tiene fuerte presencia en función de una serie de obras comprometidas con las juntas vecinales.

Quiroga, oriundo de Caleta Olivia, donde pasa la mayor parte de la cuarentena, lleva adelante lo que fue una de las premisas de su campaña electoral: descentralizar el Gobierno.

De este modo, en zona norte articula con los diferentes municipios, incluido el que gobierna el opositor José María Carambia.

Obras

“Nos comprometimos con los vecinos a realizar algunas obras. Hoy vinimos por 1.400 metros de baja tensión y un transformador. Vamos por etapas y cumpliendo con el compromiso que tenemos con los barrios”, dijo, asegurando que próximamente será el turno del sector Américas.

El vicegobernador destacó la articulación que lleva adelante junto a la gobernadora Alicia Kirchner y los intendentes, a través de distintos organismos provinciales para abordar las problemáticas que existen.

“Como dijo Alicia esta semana, los problemas de la gente no pueden esperar a que pase la pandemia” y “nosotros a eso lo tenemos muy claro, por eso yo, que tengo la posibilidad de moverme por el interior, específicamente la zona norte, trato de no perder conexión con las problemáticas de estos lugares”, explicó.

Asimismo, Quiroga puso en valor lo que fueron los anuncios de obras con el Enohsa, que permitirán llevar obras sanitarias a distintos barrios de Santa Cruz.

“Ahí se firmó la planta de tratamiento para Las Heras, que es fundamental, y diría que es la localidad que más obras recibió, con alrededor de 400 millones, lo que le va a dar un perfil distinto”, sostuvo el titular del legislativo.

En este punto, el dirigente de la zona norte aseguró que “lo que hacemos es escuchar a la gente, las prioridades salen de las reuniones con los distintos barrios, son ellos quienes van marcando las obras de infraestructuras que están faltando”.

Por otro lado, Quiroga contó que de un tiempo a esta parte inició un canal de diálogo con diferentes organizaciones de la zona norte que nuclean a trabajadores desocupados y a personas que impulsan la economía social. “Es algo sobre lo que venimos trabajando de cara a la post pandemia”, explicó.

Pandemia

Por otro lado, el vicegobernador se ocupó de marcar que la agenda también debe descentralizarse. “Nosotros hoy vemos que la capital de Santa Cruz esta en una situación muy difícil y todos esperamos que la puedan sobrellevar de la mejor manera”, sin embargo, “hay una realidad y es que el resto de los pueblos hoy está con sus actividades abiertas y esto no significa que la pandemia ya pasó”, por el contrario, “tenemos que ocuparnos de estar atentos y preparados”.

Así, anunció que la próxima semana continuarán con los testeos serológicos.

“En zona norte los hacemos con los comercios donde reciben a distribuidores de mercadería de otras localidades, y también vamos a ir al yacimiento Los Peraltes” operado por la petrolera YPF.

“El virus va a ingresar, lo importante es que sea contenido”, dijo luego de remarcar su preocupación por la ocupación de camas en Río Gallegos.

“Lo importante es que no colapse el sistema y que podamos contar con la ayuda que Alicia se ocupó de solicitarle al presidente de la Nación, que no sólo fueron respiradores, sino terapistas, porque sabemos que es una especialidad que no se aprende de un día para el otro”, aclaró.

Para el vicegobernador de Santa Cruz, eventualmente, “el virus nos va a agarrar con mejor clima y hay que prevenir las consecuencias”, al tiempo que marcó el cansancio sobre las medidas para evitar la circulación: “Los ciudadanos y ciudadanas están cansados, quienes forman parte de los COE también, son meses muy duros, pero no tenemos más alternativas que el distanciamiento social”, finalizó