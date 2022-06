¿Quién es el violador que abusó de una abuela en barrio Belgrano?: sus antecedentes en Punta Arenas

Río Gallegos no sale de la conmoción e indignación luego de que en la jornada del miércoles trascendiera que un hombre golpeó y abusó sexualmente de una abuela en el barrio Belgrano, en la noche del martes.

El caso es estremecedor. La mujer, de 86 años, permanece en el Hospital Regional de Río Gallegos en observaciones por el trauma que padeció, mientras que su agresor, identificado como Ramón Orlando Low Muñoz de 55 años, permanece tras las rejas.

En la mañana de ayer, personal de la Comisaría Cuarta (NdR: seccional que tuvo a cargo las averiguaciones y logró la rápida detención de este hombre) lo trasladó a las instalaciones del Juzgado de Instrucción N° 1, donde el hombre prestó declaración indagatoria ante la jueza Marcela Quintana.

Marcela Quintana, jueza que tiene a cargo la causa.

El hombre permanece detenido en las instalaciones de la Comisaría Cuarta

No trascendió si hizo uso a su derecho de permanecer en silencio o si dio su versión de los hechos ante la magistrada que entiende en la causa, caratulada preventivamente como “delito contra la integridad sexual”. Ingresó cerca de las 10:30 horas y salió a las 14:30 horas, informaron fuentes consultadas por La Opinión Austral. Luego, antes de volver a ser alojado en el calabozo de la seccional del barrio Belgrano, fue trasladado al Centro de Salud Mental para ser intervenido por los profesionales del lugar.

La jueza tiene 10 días para resolver si procesa con prisión preventiva al acusado

En diez días la jueza resolverá si es procesado y, en ese sentido, si es con o sin prisión preventiva.

El caso no sólo indigna por el hecho en sí, sino también por los antecedentes de esta persona, quien es nacida en Río Gallegos, pero vivió mucho tiempo en Punta Arenas, Chile, ciudad en la que cometió decenas de delitos y llegó a ser condenada y a pasar tiempo en prisión. Algunos de sus actos fueron también contra la integridad sexual.

El violador es nacido en Río Gallegos, pero vivió muchos años en Punta Arenas

Entre ellos, sobresale que en el año 2016 fue condenado por el Tribunal Oral de Punta Arenas por abusar sexualmente de una niña de tan sólo ocho años de edad.

El hecho ocurrió en la tarde del 26 de octubre de 2015, en circunstancias en que la víctima menor de edad se encontraba sola en su domicilio en la población Cardenal Silva Henríquez. Allí, el abusador golpeó su puerta diciendo que lo había mordido un perro. Pidió ayuda y la pequeña abrió la entrada. Ahí comenzaría el horror.

La detención del hombre ocurrió días después y fue clave la realización de un identikit. El trabajo estuvo a cargo de la Brigada de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones de Chile, quien con un retrato hablado logró dar con el paradero del sujeto.

Abuso similar

Años atrás, en 2011 y también en Punta Arenas, Muñoz ingresó por la fuerza a la casa de una abuela para robarle, a quien golpeó y además quiso violarla, al igual que en el caso registrado este martes en Río Gallegos.

La víctima fue Pedroza del Carmen Cárcamo Cárcamo. Sufrió una golpiza que la dejó varios días internada en el Hospital Clínico Doctor Lautaro Navarro.

Según consignaron medios chilenos, por aquel entonces el hombre había recuperado su libertad hacía nada más que veinte días cuando asaltó y quiso abusar de esta mujer. Terminó volviendo a prisión.

Los hijos de la mujer son argentinos y viven en Río Grande. Cuando sucedió el hecho, viajaron de inmediato a Chile para acompañar a su madre.

Luis Rival, uno de ellos, formuló un angustioso llamado a la justicia para que actúe con la máxima severidad y sancione al agresor de su madre. Dijo que esto no podía quedar así. “Es algo atroz, que no tiene nombre, y parece que este tipo no nació de una madre, porque para hacer algo así no se entiende de otra manera. Lo que más pedimos es justicia”, planteó al diario El Pingüino.

El dolor de otra víctima

La mujer también habló con el medio magallánico. Recordó que llegó a su casa un tipo que se hizo pasar por lector de medidor. Una vez que la víctima le abrió el portón, le pidió un teléfono, pero ella respondió que no tenía. El sujeto no le creyó porque sabía que la persona que vivió antes en esa casa contaba con uno. Al final la mujer accedió, pero le pidió que la llamada fuera muy breve. “El tipo estaba terminando de hablar cuando de repente me toma de sorpresa, muy fuerte y me tuerce la cabeza. Me apretó los brazos contra su cuerpo y me puso un cuchillo en el cuello, exigiéndome que le entregara dinero. Yo le dije: Chico, pero qué plata voy a tener si soy pensionada. Solamente me quedan como tres mil pesos en mi monedero y si los quieres, ahí están”.

FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL

El delincuente no le creyó y la insultó. Le dijo: “Eso es una mierda de plata para mí. Yo quiero de cincuenta mil pesos para arriba y como no tenía más plata: Vas a ver cómo te dejo. Ahí fue cuando me atacó, pero al ver que venía con un cuchillo en la mano, le agarré el brazo y alcancé a pegarle un golpe. Retrocedió y el cuchillo cayó al suelo, pero en esos momentos me pegó en la cara y en el suelo me siguió dando”.

Pedroza Cárcamo contó que luego de agredirla brutalmente, el sujeto la miró y le dijo: “Ahora vas a ver lo que te voy a hacer. Me sacó la ropa y me quiso violar, pero como no pudo, sobre la marcha me siguió dando contra el sillón. Yo estaba ensangrentada, pero escuché cuando me dijo: Te maté, vieja de mierda y huyó”.

Pero en la huida al sujeto se le cayó el celular al suelo, pieza fundamental para que la SIP diera con su paradero.

Otros antecedentes

Desde 1988, Ramón Low Muñoz mantiene condenas por diferentes delitos, como condenas por falsificación de instrumento privado mercantil y robo con violencia; fue condenado por los delitos de lesiones, por hurto de dinero y especies. En 1994 por daños. En 1997 se le condenó a cinco años y un día por homicidio.

El 2003 fue condenado a ocho años por robo con violencia en grado de frustrado.

En el allanamiento en su casa la Policía incautó una réplica de arma de fuego

En agosto 2014 fue condenado por grabar a menores en un baño y amenazarlas con una supuesta arma de fuego, a 300 días por el delito de ultraje público a las buenas costumbres, más 61 por el delito de amenazas.

En noviembre de 2013, Carabineros detuvo a Ramón Low Muñozpor realizar tocaciones a dos menores de edad en distintos lugares de la ciudad. La primera ocurrió en calle Vicente Reyes, donde con un tubo de PVC levantó la falda y trató de abusar de la víctima, quien logró escapar. El segundo hecho ocurrió en calle Uruguay, en la población Las Naciones, donde la afectada logró huir y dar aviso a Carabineros, que lo detuvo.

Repercusión nacional por el caso aberrante

Indignación y bronca: las sensaciones que el aberrante caso ocurrido en Río Gallegos provocó a lo largo y ancho de todo el país luego de que La Opinión Austral publicara los detalles del hecho.

El desgarrador episodio en el que la abuela de 86 años fue abusada en su propia casa fue abordado por Crónica HD, junto al periodista de LOA Juan Manuel Reyna.

También, debido a la magnitud del mismo, el caso fue tratado en otros medios de alcance nacional.

Cómo fue el trabajo de la policía para atrapar Ramón Orlando Low Muñoz

El caso de la abuela abusada sexualmente en su propia casa pudo esclarecerse rápidamente y el agresor fue detenido en cuestión de horas gracias a un rápido y efectivo trabajo de la Policía de Santa Cruz, a través de sus diversas áreas, pero principalmente de la Comisaría Cuarta, dependencia que tuvo a cargo las averiguaciones y la aprehensión del malviviente.

Sobre el despliegue y algunos detalles del caso, el superintendente de Seguridad, Juan José Pérez, habló con “La Opinión Radio” de LU12 AM680.

En primer lugar, recordó que la denuncia penal fue recepcionada por la seccional cerca de las 22:00 horas del pasado martes. “Fue formalizada por una mujer de 86 años de edad, en cuanto a que había sido víctima de robo y de abuso sexual. De inmediato se trabajó en la escena del delito junto al Gabinete Criminalístico, mismo personal de la seccional y, por supuesto, de la Superintendencia de Policía Judicial e Investigaciones”, sostuvo.

En ese sentido, recalcó que intervenir desde el “minuto uno”, sumado a un gran “trabajo profesional”, les permitió a los oficiales de la dependencia poder recepcionar la mayor cantidad de testimonios de interés por parte de la víctima, así como también del círculo íntimo de ella, y así poder “lograr inmediatamente individualizar al autor del hecho”.

Consultado respecto a cómo se conocían víctima y victimario, dijo que “resultó ser un conocido eventual que, aprovechando esa mínima confianza que tenía con la mujer, logra ingresar a la vivienda y, conforme a la denuncia, le habría pedido dinero a la víctima y ella se negó a dárselo, y de allí en más se desencadena una situación violenta y lamentable, realiza un desorden generalizado, la golpea y llegado el momento abusa sexualmente de ella, hecho lamentable y aberrante”.

En cuanto al allanamiento en la vivienda del sospechoso, indicó que se lograron incautar elementos de interés para la causa, “es decir, que vinculan al autor con la víctima y con la escena del crimen. Se incautaron prendas de vestir que habría utilizado al momento del cometer el delito, lo que permite sostener la detención a disposición del juzgado. Incluso se secuestró una réplica de una pistola”, dijo, marcando que el hombre es de Río Gallegos y posee antecedentes