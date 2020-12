Conflicto en Las Heras: en acampes esperan que José María Carambia acuerde una salida con provincia

En otra tensa espera permanecieron los trabajadores municipales de Las Heras, que protestaron ya en su décimo día de acampe, mientras se desarrollaba el encuentro entre autoridades del Gobierno de Santa Cruz y del Municipio para acordar alguna respuesta al reclamo salarial.

Al cierre de esta edición, el secretario general de ATE Las Heras, Héctor Ampuero, manifestó a La Opinión Zona Norte que el encuentro estaba siendo muy hermético, porque en toda la jornada se desconoció el tenor del mismo, y quiénes participaron.

“Sólo nos enteramos que el intendente José María Carambia no acudió al encuentro”, dijo en declaraciones a este diario.

Toldo

Mientras aguardaban novedades, por las redes sociales los municipales que se refugiaban en un toldo precario que instalaron sobre el techo de la oficina recaudatoria comunal, pedían “el apoyo del pueblo”.

Consultados por este diario expresaron su desacuerdo con los dichos del intendente Carambia, quien los acusaba de fogonear políticamente el conflicto, a través del kirchnerismo.

“La interna de él con los Kirchner es para hacerse la víctima. No tiene noción de lo que habla, lo hace para desviar el tema. Somos la única localidad que está por debajo de la línea de la pobreza”, manifestó María Choiman, una de las voceras.

Otra empleada comunal criticó a los concejales de la mayoría oficialista que “armaron un circo”, la semana pasada, en una sesión en la que “se debía tocar el tema del aumento y no lo hicieron; sólo se dedicaron a ningunear a la única concejal que acompaña a los trabajadores como ciudadana”.

Otro trabajador expresó: “No se ríen más de nosotros. De acá no me voy hasta que no tenga un sueldo bueno. Primero eran cinco mil pesos de bono, ahora son diez mil. O sea que sale plata de algún lado”. Esto lo dijo en referencia al bono navideño que anunció Carambia para los trabajadores.

Informe

También circuló la versión de que al municipio lasherense se le habría solicitado un informe de la cantidad de empleados comunales, y que el mismo lo estaba preparando el secretario de Gobierno de esa comuna, Mauricio Gómez.

En realidad, la solicitud de “cuentas transparentes” al Ejecutivo proviene de hace varias semanas. En efecto, la concejal Daniela Alonso había presentado un proyecto para insistir con esa solicitud, con el fin de conocer la cantidad de personal de planta permanente y contratada, además de saber el número de integrantes de la planta política y los montos de sus haberes. Esto aún no fue respondido por el Gabinete Municipal.

Al contrario, para la concejal Alonso una de las razones de que la hayan suspendido de su banca en el Concejo no fue la cuestión del “doble sueldo”, sino que fue una represalia por ese pedido de informes y porque apoya a los manifestantes.

Refriega

Por otra parte, esta mañana hubo otra sorpresa en la convulsionada vida política lasherense. Los concejales del Bloque Movere, Jairo Bernacki y Cristian Mercado, más la presidenta del Cuerpo, Andrea Yapura, decidieron “prorrogar” la sesión que se iba a efectuar este lunes.

La nota expresa que “en virtud de los hechos acontecidos en la sesión extraordinaria del 26 de noviembre, siendo de público conocimiento que un grupo de manifestantes se concentró frente a las puertas del edificio del Concejo Deliberante, realizando una protesta de manera violenta, ingresando el edificio, luego de haber forcejeado con los efectivos policiales que se encontraban en el lugar”.

Los ediles oficialistas acusaron a los manifestantes de “realizar destrozos a la institución, como así también provocando lesiones y heridas graves tanto a las personas civiles como a los agentes de las fuerzas policiales, y a los concejales que se encontraban en el recinto”