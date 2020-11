En Santa Cruz, YPF subió los combustibles un 2,8% promedio

Este lunes, las estaciones de servicio de YPF modificaron, por cuarta vez en el año, sus paneles de precios de surtidor. La empresa informó, minutos antes de la medianoche del domingo, el alza de un 2,5% en promedio para todos los tipos de combustibles y en todo el país, con el objetivo de “ir recortando brechas entre la Capital Federal y el resto de las provincias”.

Se señaló porqué en Ciudad de Buenos Aires el alza era mayor al promedio nacional. Pero eso mismo ocurrió en Santa Cruz. En ambas jurisdicciones, el precio de surtidor sufrió una corrección del 2,8% en promedio. Es la tercera suba neta por parte de la empresa, pero la cuarta en los surtidores, ya que en octubre hubo una corrección del 3,5% por la actualización del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ILC), el Impuesto al Dióxido de Carbono y los biocombustibles.

Los precios hoy en las estaciones de servicio de Río Gallegos. Foto: José Silva/La Opinión Austral

La compañía también había aumentado los precios un 2,5% en septiembre y en agosto fue la primera actualización del 4,5% en promedio en todo el país. En la provincia la suba promedio en aquel momento fue del 5,8%.

Hasta el domingo estos eran los valores en la capital provincial. Foto: José Silva/La Opinión Austral

En Santa Cruz, la suba no fue igual, ni por ciudad ni por tipo de combustible. En el caso de la nafta Súper y el diesel Ultra, ambos subieron un 2,4% tanto en Caleta Olivia como en Río Gallegos. Pero en el caso de la nafta y el diesel Infinia esto no pasó. No sólo reflejan un alza más alta que el promedio, sino que en la ciudad de El Gorosito el aumento fue mayor que en la capital provincial.

En Santa Cruz, la suba no fue igual. Hubo diferencias por ciudad y tipo de combustible

En la disparidad de precios, mientras que las naftas están levemente por abajo en Santa Cruz que en Capital Federal, no pasa eso con el diesel, que en la provincia tiene valores más altos. De esta forma, la nafta Súper pasó de $ 54,21 a $ 55,50, tanto en las estaciones del norte como del sur de Santa Cruz. En CABA, el litro de Súper está en $ 63,60, lo que implica una brecha del 14,6%.

Para el caso de la nafta Infinia, en Río Gallegos la suba de este combustible fue del 3,5%, mientras que en Caleta Olivia fue del 3,8%. Así, en la capital el litro de Infinia pasó de $ 66,22 a $ 68,60. En el norte provincial el surtidor se corrigió desde los $ 66,29 a $ 68,60 el litro. En CABA sale $ 73,40, es decir, una diferencia de hasta un 7%.

Caleta Olivia muestra precios más altos incluso que CABA. FOTO: EMIR SILVA

Más caro que CABA

En la dispersión de precios, desde los últimos años se mantienen dos situaciones en el diesel Infinia. No sólo en Caleta Olivia se paga el litro más caro que en Río Gallegos, sino que está incluso por arriba de lo que se paga en Ciudad de Buenos Aires. Así las cosas, mientras en la capital santacruceña se consigue a $ 67,90 el litro de diesel Infinia, en Caleta se paga $ 71,90 y en Capital Federal, $ 69,50. La brecha, en este caso, es negativa para la provincia y llega al 3,5%.

La diferencia también ocurría con los valores anteriores. FOTO: EMIR SILVA

Se estima que no tardará más allá de la presente jornada para que el resto de las empresas expendedoras siga el camino de la petrolera estatal, toda vez que YPF provee al 55% del mercado de venta de combustibles. Con esta suba, el acumulado promedio a nivel nacional llega al 16%.

Ya en setiembre, tanto el CEO de YPF, Sergio Affronti, como el propio presidente Alberto Fernández señalaron que los precios de los combustibles debían, de manera paulatina, ir recuperando el terreno perdido. La petrolera nacional logró una mejora en sus ingresos durante el tercer trimestre de 2020, de un 19,5%, en dólares, merced a la recuperación en las ventas de combustibles y la estabilización de la producción de petróleo y gas.

16% ACUMULADO

Desde agosto, los surtidores se actualizaron en cuatro oportunidades. El promedio del alza acumulada desde agosto, en todo el país, llega al 16%, por abajo de la inflación.

14,6% ES LA BRECHA

En Santa Cruz, el litro de nafta Súper se paga un 14,6% por debajo de lo que cuesta en Capital Federal; no es así en caso del diesel Infinia, que refleja un precio superior.