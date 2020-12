Acto de egresados: “Entendemos el reclamo, pero no están dadas las condiciones”, dijo Enrique

Aunque son alrededor de 2.800 los estudiantes que egresan del secundario en toda la provincia, por ahora las manifestaciones para volver a la presencialidad no han sido masivas, como tampoco para la realización de los actos de graduación.

El tema generó revuelo mediático y hasta la presentación de proyectos en la Legislatura santacruceña y la realización de charlas entre referentes de la oposición con algunos estudiantes de secundarios.

Lo que por el momento está confirmado es que desde el Gobierno Provincial -a través del Consejo Provincial de Educación- mantienen la postura de cuidar la salud y no promover actos en los que pueda generarse algún riesgo de contagio de Covid-19.

Ya la semana pasada, desde el Ministerio de Salud y Ambiente habían dado la negativa ante la posibilidad de realizar egresos presenciales para los estudiantes de los secundarios de Santa Cruz. Esto generó que el martes varios alumnos de distintas instituciones decidieran movilizarse, exigiendo una respuesta positiva a su reclamo. El planteo surgió en Puerto San Julián y se extendió a otras ciudades. En esta capital tuvo eco particularmente en una de las instituciones de gestión privada.

De forma virtual

No todos los estudiantes piensan lo mismo. En las últimas horas, Jennifer Maldonado, referente provincial ante la Mesa Federal de Centros de Estudiantes, sostuvo -en Radio Nacional Río Turbio- que fue “muy importante el trabajo de las autoridades y de los estudiantes durante la pandemia”, al tiempo que consideró que le llamaba la atención que se pidiera por los actos de egreso presenciales casi al término del ciclo lectivo, que fue irregular para todos y todas.

Afirmó que, en el caso de su localidad, Caleta Olivia, se autodenominaron los representantes de los colegios secundarios, pero “algunos representamos oficialmente a los estudiantes y en mi caso, además de representar a Santa Cruz en la Mesa Federal de Centros de Estudiantes, soy la presidenta del Centro de Estudiantes de mi colegio”, subrayó.

Jennifer se mostró a favor de que se escuchen ambas posturas y dijo que en el caso de quienes piden el acto de egreso presencial, lo que argumentan es que se quieren despedir de sus compañeros.

“Perohubo familias que no se pudieron despedir de sus familiares y conocidos. Me parece que lo importante es hablar de la empatía, dejar de compararnos con el otro y por lo que se están basando, si no tiramos todos y todas para el mismo lado, no vamos a llegar a ningún lado”, expresó.

En cuanto a los riesgos de los actos de egreso presenciales, especificó que -tal como lo informó recientemente el CPE- se estiman unas 25 mil personas que se movilizarían entre primario y secundario, y 15 mil de nivel inicial.

Se metió la política

Pero, como no podía ser de otra manera, el tema también tuvo su correlato político. Desde el bloque opositor en la Cámara de Diputados presentaron un proyecto pidiendo a las autoridades del CPE que garanticen la realización de los actos de egreso.

Daniel Roquel, Nadia Ricci y Javier Pérez Gallart dijeron que los chicos deben “ser escuchados por las autoridades de Educación” y que es “contradictorio el hecho de poder asistir a un local cerrado a comer y beber y no poder vivir la experiencia de tener su acto de colación”.

Opinan que “se trata de un reclamo legítimo que busca generar un efecto positivo en la salud mental de gran parte de la población de Santa Cruz, pensando y trabajando para que se pueda volver a la presencialidad de manera paulatina, cumpliendo con los protocolos vigentes lo antes posible”, manifestaron los legisladores.

El tema no quedó en sólo un proyecto. La diputada nacional Roxana Reyes, del mismo espacio opositor, mantuvo una reunión por la plataforma Zoomcon estudiantes de secundarios para abordar esta problemática.

Cuidar la salud

“No hay variación, la línea de pensamiento y acción del Consejo es la misma”, expresó ayer a La Opinión Austral el vicepresidente del CPE, Ismael Enrique.

El funcionario indicó que por indicación de las autoridades del Ministerio de Salud y Ambiente, “consideramos que no están dadas las condiciones para realizar un acto presencial”, dijo sobre los actos de egreso.

“Entendemos lo que los chicos están reclamando, pero nosotros tenemos que ser lo suficientemente responsables para garantizar la educación, pero también cuidar la salud, que es fundamental en estos tiempos”, manifestó el funcionario.

Cabe destacar que en algunas provincias ya se establecieron protocolos para la realización de los actos de colación. Sin embargo, en el norte del país existe la posibilidad de concretarlos en espacios abiertos o al aire libre, algo que en Santa Cruz no se puede garantizar con anticipación.

En otros distritos también existe la posibilidad de realizar el acto en forma virtual, como impulsa el Consejo Provincial de Educación, o combinando ambos formatos para asegurar la participación de las personas que no pueden asistir. En cualquiera de los casos, esto supone todo un desafío en medio de la pandemia.