Joaquín Cabral: “Estoy a disposición para que evalúen mi desempeño profesional”

La noticia del apartamiento de dos jueces de la Cámara Oral por un pedido de libertad condicional -dada a conocer en exclusiva por La Opinión Austral- generó un cimbronazo en el Poder Judicial, cuando se supo que uno de los señalados fue Joaquín Cabral.

El presidente de la Cámara Oral fue entrevistado por La Opinión Austral para hacer su descargo y desagravio en torno a la decisión del Tribunal Superior de Justicia que lo apartó de la causa.

El expediente tiene como ahora condenado a MC, un joven de 21 años que fue sentenciado a tres años de prisión por una causa de robo que se registró en diciembre de 2018 y que para fin de año se espera esté en libertad.

Cabral dio su parecer sobre la resolución, advirtiendo que solamente se “declara la nulidad de un decreto firmado por mí como presidente, en el cual no interviene el otro magistrado, y se ordena en el punto segundo apartarnos a ambos (por Jorge Yance)”, subrayando que “nada dice ni ordena el Tribunal Superior respecto a un pedido de explicaciones”.

También se expidió por el apartamiento de ambos de la causa, en donde se resaltó que: “Hemos sido apartados por violar derechos y garantías de un detenido, sin importar si con ello se lesionan personas o funciones”, explicó.

“La libertad condicional es un beneficio post sentencia al que sólo se accede cuando los informes psicológicos, criminológicos y de conducta son positivos, no es el mero transcurso del tiempo el que habilita la concesión del beneficio; en tal sentido, si la posibilidad de reinserción social de la persona, conforme la conclusión unánime de los peritos, es desfavorable, no hay posibilidades de acceder a la libertad condicional ni a cualquier otro beneficio de los previstos en la ley”, indicó el magistrado en torno al fundamento de su resolución que ya fue anulada.

El caso del que fue apartado Cabral es “robo doblemente agravado por haber sido cometido en poblado, con armas cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada y con la participación de tres personas”, sobre esto, explicó que: “Aun estando en condiciones de tiempo de condena de pedir el beneficio de la libertad condicional, el imputado y su defensa lo solicitan, se ordenan las pericias psicológicas y criminológicas y las mismas concluyen que el pronóstico de reinserción social del interno es desfavorable”.

“Es aquí donde radica el quid de la cuestión: la defensa del condenado plantea la nulidad de las pericias por un supuesto corte y pegue del perito psicólogo actuante, pero el Tribunal Superior no lo abordó, ni siquiera lo mencionó, quedando sin respuesta, sólo se limitó a declarar la nulidad de la providencia que niega la concesión del beneficio por no reunir los requisitos para su acceso por un argumento procesal que no comparto y que, en mi condición de profesional del derecho, lo plantearé ante mis superiores en el ámbito judicial correspondiente”, explicó el magistrado.

Por otro lado, Cabral se refirió al voto de la vocal del TSJ, Reneé Fernández, que no fue acompañado por los demás miembros. “Ella consideró de gravedad institucional mi accionar como magistrado y pidió que efectúe un informe de lo actuado, pese a no estar ordenado por la superioridad; estoy a disposición de los mecanismos legales y constitucionales que sean de aplicación respecto de mi desempeño profesional, sin ningún inconveniente”, aseguró.

Cabral agradeció “el espacio para aclarar la información y también transparentar el trabajo desarrollado de manera sostenida por la Cámara Criminal que, pese a la pandemia, no ha dejado de trabajar, sorteando ferias extraordinarias, con magistrados, funcionarios y personal judicial afectados por el virus y con la falta de infraestructura edilicia que brinde mayor protección a la salud y seguridad a los operadores judiciales”.

Para concluir, el juez abogó nuevamente por “la necesidad de una mesa interdisciplinaria hasta tanto no se conforme una Secretaría de Ejecución de Sentencias que se dedique exclusivamente a la Cámara”