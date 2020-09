Crimen de Daniel Valle: “Pedimos la verdad hoy, no en 20 años”, exigió la hermana

A más de 2 meses de la brutal golpiza que le dieron a Daniel Valle (41) en Perito Moreno, y su fallecimiento el 12 de septiembre, familiares y amigos salieron a la calle para un importante pedido de justicia: “Que la causa avance, que la Policía investigue y que no tarde 20 años, lo queremos ahora”, mencionó la hermana, Gabriela Martínez, a La Opinión Zona Norte.

Los allegados del fallecido se reunieron en la plazoleta “Caídos en Malvinas” y marcharon en una tarde de viento, característico de la zona. “Estos cuatro homicidas no pueden andar deambulando por el pueblo como si nada hubiera pasado, por seguridad de la familia, por los hijos de Daniel, y por el pueblo entero. Sé que Daniel no va a descansar en paz hasta saber que estos sicarios la van a pagar”, agregó la joven.

La información de que Daniel se cayó en su domicilio, que murió por inconvenientes hepáticos, que falleció en el Hospital Zonal de Caleta Olivia, para sus familiares no es cierta. “Sí, falleció por un paro cardíaco, pero a partir del dolor de la golpiza, no por su adicción a las bebidas alcohólicas, y estaba internado en la Clínica Cruz del Sur, no en el Hospital”, aclaró Gabriela. La causa fue elevada al Juzgado de Instrucción de Las Heras, a cargo de Eduardo Quelín.

FOTO: JUAN PABLO ULLOA

Gabriela recuerda a su hermano como una persona que “jamás le faltó el respeto a nadie y siempre fue solidario”. “Se dedicó al deporte. Después, por distintas razones de la vida cayó en la adicción del alcohol, pero ni así era una persona agresiva. Él no se merecía la paliza que le dieron. No se merecía ese final”.

Para Zulma Valle, la madre, a su hijo no sólo lo agredieron físicamente, sino también lo torturaron. Con la voz quebrada por el dolor de perder a un ser amado, peor, a un hijo, la mujer dijo entre sollozos que cuando fue a ver a Daniel, sus primeras palabras fueron: “Te extrañé, mamá. Me pegaron y me torturaron y yo les pedía que no te hagan daño a vos”.

FOTO: JUAN PABLO ULLOA

Daniel estaba consciente y lúcido cuando lo trasladaron a Caleta Olivia. A su familia le dio los nombres y apellido de quienes lo atacaron, les contó que lo golpearon y lo torturaron, lo dejaron encerrado en una habitación y lo hicieron arrodillarse en vidrios cortados: “Yo me arrodillo, pero no le hagan nada a mi mamá”, rogó Daniel a sus atacantes, según le dijo a su madre.

“Lo trasladaron a Caleta para hacerle una tomografía, si estaba todo bien nos volvíamos, pero quedó internado. A simple vista, en el Hospital de Perito lo recibieron como un caído -mencionó Gabriela- porque para los doctores, sus lesiones eran producto de un golpe. En su casa, mi hermano tenía una mesa, sillas y una cama, no hay manera de que una caída le haya provocado tanto”.