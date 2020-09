Grasso inauguró oficinas: ¿se impone la minifalda por sobre la rodilla en atención al público?

Con pocos funcionarios presentes, y a través de redes, el intendente Pablo Grasso inauguró la remodelación de oficinas y dependencias de atención al público en la capital provincial.

Se trata de las obras ubicadas que comprenden el salón de atención al público, las oficinas de la Dirección de Recaudaciones y de la Tesorería.

El acto fue transmitido en vivo a través de redes sociales, donde estuvo presente el ministro Leandro Zuliani, el diputado por Pueblo Eloy Echazú y la concejala Paola Costa, además de autoridades del Gabinete Municipal. Por Zoom participó, además, el vicegobernador Eugenio Quiroga, el obispo Jorge García Cuerva, concejales e invitados.

Se trata de las obras del salón de atención al público y de oficinas de Recaudación y Tesorería

En declaraciones, Grasso dijo que busca potenciar la capital de la provincia y apuntó a que “no debemos ser recordados por estar entre las 10 ciudades con más contagios del país, debemos y podemos revertirlo”.

Emotivo momento

Luego del corte de cintas, se vivió un emotivo momento mientras se entonaba la marcha de las Malvinas para dar lugar al descubrimiento de placas en el Mural de Honor.

'Choque de puños' entre el intendente y el excombatiente Andrés Fernández Cabral.

Se trata de imágenes que conmemoran y recuerdan a los empleados municipales que participaron de la Gesta, entre los que se encuentra Jorge Alegre, Enrique Medina y Juan Carlos Caballero. En esta oportunidad, se sumó el retrato de Andrés Fernández Cabral, excombatiente de la Guerra de Malvinas.

Fernández Cabral, emocionado por el momento y el homenaje, expresó: “Fue muy emotivo, me sentí muy bien, vi que el edificio quedó hermoso y es gratificante que podamos tener este espacio que es muy lindo”.

El excombatiente recordó a los amigos “con los cuales trabajamos juntos sobre los derechos de los veteranos de Guerra, de hecho formamos parte del Centro de Veteranos, ha sido un momento muy gratificante”.

“Yo no soy diferente, no me mires así porque somos todos la misma gente. Tú y yo somos de un mismo lugar”, dice la letra de la canción “Yo no soy diferente” del artista Gian Marco. La canción se reprodujo mientras terminaba el acto y la placa de los héroes quedaba inmortalizada en la pared de la Municipalidad.

¿La mini obligatoria?

La “perlita” del día la protagonizó la foto de las mujeres que participaron del acto. Todas, impecablemente uniformadas, llevaban puestas minifaldas por sobre la rodilla, mientras que los varones usaron el clásico pantalón de vestir. Surge así la duda: ¿sugerencia u obligación?