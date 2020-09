Juró García en una ceremonia con fuerte agradecimiento a Nadalich

Menos de veinticuatro horas después de la renuncia del ministro Juan Carlos Nadalich, asumió su sucesor, Claudio García. La gobernadora Alicia Kirchner le tomó juramento y expresó su agradecimiento al ministro saliente.

En presencia de buena parte del gabinete y sin acceso a los medios, la gobernadora puso en funciones a Claudio García, quien hasta entonces se desempeñaba como secretario de Salud Colectiva.

“Le agradezco infinitamente a Juan Carlos Nadalich, porque puso al servicio de esta provincia absolutamente todo en distintas oportunidades y ahora como ministro de Salud”, manifestó.

Nadalich se fue en el peor momento del brote que vive la capital provincial, sin embargo, las razones de su salida obedecen -según dijeron fuentes del Gobierno- a temas estrictamente personales, vinculados a su salud y no a las tensiones que en el último tiempo se hicieron evidentes con el Hospital Regional.

Durante el acto, la gobernadora Kirchner también se refirió a la situación epidemiológica de la provincia y a la importancia del compromiso de toda la comunidad en los tiempos que corren. “Estamos viviendo situaciones complejas y necesitamos del apoyo de la comunidad en cuanto al cuidado de sí misma. Nosotros ponemos todo, pero nos tienen que ayudar”, enfatizó.

En este sentido, hizo alusión a la agresión sufrida por la sargenta primero Maribel Huailquil en el marco de un procedimiento para garantizar el aislamiento social, preventivo y obligatorio en Río Gallegos, con quien se comunicó telefónicamente.

“Entendemos que la situación económica y social es difícil, no poder encontrarse con amigos y familiares es difícil también, pero tampoco vayamos a los extremos, reaccionando y cometiendo infracciones o golpeando como pasó hace unos días con una sargenta. Realmente, la intolerancia y la agresión no nos sirven”, analizó.

Por eso, se ocupó de aclarar que “nosotros no queremos cerrar los comercios y no queremos que nadie pierda nada, y hoy lo estamos haciendo simplemente porque no hay una vacuna y no tenemos otros elementos”.

En ese contexto, pidió a la comunidad que ayude en esta situación porque desde el Estado Provincial también existe el compromiso de hacerlo. “Nosotros vamos a ayudar y de hecho, a aquella persona que tenga problemas en su comercio no la vamos a dejar caer, quizás no sea con el ingreso al que estaba acostumbrado. Es importante que entiendan que hoy se están definiendo problemas muchos más graves como es tu salud, la salud de tus hijos, padres y, al no haber una vacuna, lo único que nos queda es cuidarnos y respetarnos”, reflexionó.

Finalmente, puso en relevancia el trabajo en equipo en Salud e instó al nuevo titular de dicha área “a trabajar por el otro, por nosotros y por nuestra querida provincia de Santa Cruz”.

García agradeció a Nadalich

Tras la jura, García agradeció a la gobernadora y a su Gabinete “por la confianza puesta en mí en esta instancia que me toca vivir a cargo de este ministerio. Agradezco a una persona que forma parte de mis afectos hace mucho tiempo, como es el doctor Nadalich, sacábamos cálculos y son más de 25 años de trabajar juntos”, describió el nuevo titular del Ministerio de Salud de Santa Cruz.

Del mismo modo se refirió al el exministro de la cartera sanitaria: “Es una persona que nos guió en todo lo que es el sanitarismo y nos dio todas las herramientas para poder llevar una gestión en salud pública de primer nivel”.

El ministro de Salud indicó que se viene trabajando, por pedido de la gobernadora, “en un fortalecimiento del sistema de salud” y “en prepararlo para afrontar los momentos que estamos viviendo en la actualidad”.

Para finalizar, García remarcó que “vamos a seguir trabajando con la misma fuerza y entereza y avanzando en todo lo que es la protección del prójimo, que es nuestro bien más protegido”