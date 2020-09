Jueza López Lestón: “La gente que critica es por ignorancia"

Valeria López Lestón se encuentra en el ojo de la tormenta. Es la jueza que dejó libre a Rodrigo Donaire, el hombre que golpeó y torturó a una mujer de 78 años en Río Gallegos. Los vecinos la criticaron y, en algunos casos, dieron a conocer fallos polémicos.

Tras ver los videos de la golpiza y la amenaza con un arma blanca a la abuela Ida, ordenó la recaptura del ladrón.

Lejos de esconderse de las críticas, la jueza a cargo del Juzgado de Instrucción N° 2 abrió las puertas de su despacho y recibió al móvil de exteriores de LU12 AM680 para defender sus resoluciones en cuanto al caso de Donaire y otro que fue dado a conocer de manera exclusiva por La Opinión Austral, el de Joaquín, el hombre que casi fue asesinado a puñaladas por la expareja de su esposa.

Familiares de la abuela pidieron Justicia

Con el barbijo negro que usa todos los días puesto, la magistrada indicó que “lo único que tengo que explicar es que, al momento en el que el sujeto (por Donaire) pasó de detenido a aprehendido judicial, sólo recibí unos videos de la parte externa y el testimonio de un vecino que vio dónde escondió las cosas que había robado”.

Rodrigo Donaire, el atacante de la mujer de 78 años.

“Como elementos probatorios, sólo contaba con el certificado que decía que tenía un hematoma en la cabeza, ella nunca pudo acreditar que (Donaire) tenía un cuchillo. Cuando se lo aprehende, en la requisa no tenía uno. Lo excarcelé, no tiene antecedentes penales pese a lo que dijeron algunos medios, esto fue chequeado en el Departamento de Registro Judicial que es lo primero que hago”.

Sobre las cámaras del interior de la casa, López Lestón dijo: “Me explicaron que fue un error, quiero creer que involuntario. (A los registros fílmicos) los mandaron a Criminalística, no contaba con esos elementos”, indicó, y agregó que, una vez que los vio en la web de La Opinión Austral: “Le pregunté a la Policía si eran los mismos, al constatar que era así, ordené la detención, hoy está procesado con prisión preventiva por el robo agravado por el uso de armas”.

La magistrada dijo que se trató de un caso aislado. “No suele suceder, en líneas generales, trabajo bien con la Policía. Por ahora no he tenido tiempo de ocuparme sobre la posibilidad de pedir un sumario. Cuando uno trabaja, se equivoca. Estamos desbordados, no tenemos el personal que normalmente puede trabajar, somos veinte y ahora sólo somos tres o cuatro”, dijo la jueza en relación a los pocos trabajadores judiciales con los que está desempeñándose.

“Debo creer que la gente que me critica es porque no sabe cómo trabajo realmente, creo que es por ignorancia, yo sigo trabajando, le ponemos el pecho a las circunstancias. La gente que está conmigo sabe cómo trabajo”.

El caso Joaquín

El 29 de mayo de 2018 Joaquín, un vecino de nuestra ciudad capital, fue apuñalado múltiples veces por el ex de su esposa. La causa nunca llegó a juicio y López Lestón -a cargo de la instrucción de la causa- resolvió que su agresor sólo establezca domicilio y que, una vez al mes por dos años, done una resma de papel A4 a la Comisaría Segunda de El Calafate.

Sobre ello, López Lestón se defendió: “Se dio el beneficio de la suspensión del juicio a prueba porque el acusado no tenía antecedentes penales, es un instituto que tiene años en el Código Penal y muchas veces lo concedemos. Es una segunda oportunidad que se le da a las personas, obligándolas a recordarles una vez al mes lo que hicieron y recapaciten”.

“Si el imputado cumple con las pautas impuestas desde el Juzgado, se extingue la acción penal, en ese caso en particular, también estuvo de acuerdo el fiscal (Gustavo) Cima”, concluyó la jueza.

A Joaquín lo apuñalaron ocho veces y le hicieron 56 puntos. Para la jueza, fueron “lesiones graves”