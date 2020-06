La historia de Misael, el chico de Santa Cruz que prometió a la bandera ante el presidente Alberto Fernández

En el marco del Día de la Bandera, el presidente Alberto Fernández encabezó el acto virtual para conmemorar a Manuel Belgrano. Mediante una videoconferencia retransmitida por La Opinión Austral, el mandatario tomó la promesa de lealtad a la bandera de niños de todo el país.

El protagonista santacruceño se llama Misael Sinkovec y es alumno de la Escuela Rural de Bajo Caracoles, el pequeño pueblo ubicado sobre la Ruta Nacional N°40, a unos 120 kilómetros de la localidad de Perito Moreno. vivió un momento que recordará por siempre. El niño que representó a Santa Cruz en el acto e

Misael con su familia que lo acompañó a la escuela para la jura histórica a 200 años de la muerte de Manuel Belgrano.

Minutos después de comenzada la videoconferencia, iba a llegar el momento tan esperado para él. Primero, Alberto Fernández tomó lista y nombró uno por uno a los estudiantes, ques esperaban expectantes. “Misael Sinkovec”, repasó, y el alumno de Bajo Caracoles asintió. “Muchas gracias”, contestó Alberto.

Luego de tomar asistencia, el Presidente dijo: "Niñas y niños de 4° Grado, esta es la bandera que creó Manuel Belgrano e hizo prometer a orillas del río Paraná. Ella nos representa y nos iguala (...) Es el símbolo que une al pueblo. Alumnas y alumnos, prometen cuidar el ambiente para vivir en armonía. estudiar con responsabilidad, esfuerzo y compromiso. Interpretar con sus diferencias a todas y todos los que habitamos este país. Defender la democracia para construir una patria más solidaria".

Con la emoción de su madre filmando la escena que nunca olvidarán, Misael y los demás alumnos respondieron enfáticamente: “¡Sí, prometo!”. Detrás de Misael, el mini escenario que con amor y dedicación habían instalado sus hermanas mellizas, Ayen y Maia, junto a su madre.

Toda la comunidad de Bajo Caracoles se mostró muy feliz por él. Por su parte, el diputado provincial por esa localidad Guillermo Bilardo ayudó junto a las maestras de Misael a que todo saliera de la mejor manera.

“Al ser elegido Misael para representar a nuestra provincia en la promesa de la bandera, y como representante de Bajo Caracoles, iniciamos con la directora de la Escuela el proceso para cumplir los requerimientos para poder participar del acto de la mejor manera. Y así fue. Pudimos presenciar un acto emotivo y particular en el marco de una pandemia encabezado por el presidente de la Nación, dando a conocer a todo el país este lejano paraje de Santa Cruz”, señaló en contacto con La Opinión Austral.

El diputado Guillermo Bilardo colaboró con las autoridades de la escuela para cumplir los requisitos y que Misael pueda estar en el acto con el presidente.

“Inolvidable”

La mamá de Misael, Elba Alonqueo, también habló con La Opinión Austral y contó cómo fue este día tan emotivo.

“Estamos muy contentos. Hace días que veníamos preparando todo con la directora y fue muy lindo. Además, esto es algo que a Misael le va a quedar grabado para siempre”, relató.

Elba expresó que sienten orgullo, ya que "la provincia es muy grande y, de todos los chicos, lo eligieron a mi hijo”.

Sobre Misael, contó que “está muy contento” y detalló que hace un año y medio viven en Bajo Caracoles y que son oriundos de Chubut.

Misael se saluda con la directora de la Escuela rural Primaria 48 de Bajo Caracoles, Gloria Villanueva, tras la promesa a la bandera con el presidente Alberto Fernández.

“Somos una familia muy humilde. Misael tiene dos hermanas mellizas que son más grandes que él. Yo vine a Santa Cruz en busca de trabajo”, resaltó.

Así es el frente de la escuela rural donde asiste a clases Misael.

Misael también dialogó con La Opinión Austral. Emocionado y algo nervioso, dijo: “Fue lindo, me emocioné. Me puso muy contento y me sorprendió. Prometer la bandera fue un orgullo, más hablar con el Presidente, me gustó mucho”, reconoció.

¿Un consejo para los estudiantes? “Que estudien mucho, que respeten a la bandera”, señaló el pequeño, quien además contó que extraña mucho la escuela y jugar con sus amigos.

Misael tiene dos hermanas mellizas que son más grandes que él.

Elba contó que trabaja en el hotel de Bajo Caracoles. “Es un pueblito muy chiquito, donde vivimos muy tranquilos, acá somos felices. Para nosotros fue algo muy especial lo que vivimos”.

La campana para ir al recreo de la escuela rural de Bajo Caracoles, Santa Cruz.

Reveló que antes de la promesa, “Misael estaba re contento y decía que iba a salir en el diario y que seguro vería sus fotos ahí. Esto no se lo va a olvidar nunca”.

Antes de cerrar la entrevista, la orgullosa madre contó emocionada que su hijo canta y toca la guitarra.

"La caracolera" cantada por Misael

Muy feliz por haber vivido un día que no olvidará jamás, el estudiante se animó a cantar “La Caracolera”, dedicada a todos los niños y niñas de Santa Cruz y a los lectores de La Opinión Austral