Fútbol: La Liga Centro de Santa Cruz postergará el torneo hasta 2021

La distancia entre Gobernador Gregores y Puerto Santa Cruz es de 233 kilómetros. Es el tramo más largo que recorre una institución para jugar en la Liga Centro. Aún así, se especulaba con un posible regreso.

Los escasos casos positivos en este punto de la provincia de Santa Cruz sembraban esperanza en los clubes y en los dirigentes. Sin embargo, la coyuntura los bajó a la realidad.

Carlos Martínez, presidente hace 14 años de la Liga Centro y delegado provincial del Consejo Federal, adelantó que este viernes, luego de la reunión por Zoom con los nueve clubes, anunciarán la postergación del campeonato hasta 2021.

“Vamos a ir por el mismo camino del resto y de las 224 ligas que hay en todo el país, que prácticamente hay 170 ligas que han culminado su temporada para el 2020. No reiniciaremos esta segunda parte. Normalmente en esta época jugamos al fútbol. No vamos a ir en contra de todo lo determinado por el Ministerio de Salud provincial”, dijo Martínez, en exclusiva, a La Opinión Austral.

Presente

La Liga Centro atravesaba una realidad inmejorable. Para la próxima temporada tendrá 8 de 9 canchas con césped sintético o natural y el nivel deportivo -en gran parte por el crecimiento estructural- se incrementa año tras año.

“Han sido tiempos muy malos -expresó-. Los clubes generaban dinero con actividades. Con la cantina, con el alquiler y demás. El ingreso fue de cero en estos meses. No está el aporte de los socios. Esto complicó en el mantenimiento de la liga de fútbol. Me refiero a lo esencial: la luz, el gas, el agua y el Internet. No se ve una mejora para este año”.

Carlos Martínez remarcó la dolorosa situación financiera y deportiva de los clubes.

Martínez es delegado provincial del Consejo Federal desde 2019. Por la muerte de Jesús Reynoso, ex presidente de la Liga Norte, asumió al cargo transitoriamente y luego fue elegido en el inicio de 2020. Durante estos meses, las informaciones desde el Consejo han llegado a través del grupo de WhatsApp.

“Además de estar al tanto de lo que ocurría, hemos tenido capacitaciones para entrenadores y dirigentes. Estuvieron, por ejemplo, Javier Saviola y Pablo Aimar. Los técnicos han quedado muy satisfechos. Fueron meses difíciles, pero también sirvió para aprender un poco más”, dijo.

Desde el punto central de la provincia, fueron cautos y esperaron hasta último momento, a pesar de que la realidad indicaba que no se iba a poder disputar ningún tipo de competencia.

Martínez, mientras hablaba desde su casa en Puerto Santa Cruz, mostraba preocupación. Dijo que le genera mucha tristeza la falta de actividad y lo que se traslada a los jóvenes deportistas de la provincia