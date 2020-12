La minería quiere una ley para grandes planes de inversión

Mientras avanzan las reuniones de la Mesa Nacional Minera que impulsa la Secretaría de Minería de la Nación para la elaboración de lo que será el “Plan Estratégico Minero”, la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) confeccionó una propuesta de ley para grandes proyectos de inversión.

“Lo que planteamos es que quienes tengan en carpeta proyectos grandes, que implican, para su puesta en marcha, una inversión de envergadura, tengan un atractivo, es decir que puedan tener libre acceso al Mercado Único de Libre Cambio (MULC, según las siglas)”, señaló Luciano Berenstein, director ejecutivo de CAEM, en diálogo con Santa Cruz Produce.

“Le entregamos una propuesta al titular de la cartera de Minería Nacional, Alberto Hensel, lo hablamos con la Unión Industrial Argentina (UIA) también, porque entendemos que no debe ser una norma que sólo comprenda al sector minero, sino que debe apuntar a todo aquel gran proyecto que quiera venir a invertir a la Argentina, sea para infraestructura, para generar energía o de cualquier ámbito productivo; lo importante es que tenga el incentivo correspondiente para que se desarrolle”, completó.

Hablamos de tener reglas claras y un marco jurídico receptivo Compartir

El proyecto está en línea con una resolución -que se designó como “A” 7123- del Banco Central, que se publicó en el Boletín Oficial el primer día de octubre y dispuso un mecanismo para asegurar los dólares a aquellas empresas que inviertan en el país y generen ingreso de divisas.

Las restricciones cambiarias afectan el flujo de algunos negocios. Sobre todo para los emprendimientos que requieren insumos que no se consiguen en el país o aquellos que deben pagar deudas en el exterior. Para la Cámara, la ley debe ser percibida como una herramienta más sólida para atraer inversiones de largo plazo.

Sin costo

La propuesta no tiene un costo fiscal. Esto es así, porque no implica una baja de retenciones o una quita de impuestos para que un determinado segmento sea más productivo. Para el caso minero, además, cubre una esfera de la Ley de Inversiones Mineras que no estaba prevista al momento de su sanción y tiene que ver con la nueva coyuntura cambiaria.

“La minería es un motor de desarrollo y realmente puede ayudar al país a que se recupere económicamente. Para eso, teniendo en cuenta cómo es el negocio minero, se requiere una ley de grandes proyectos, como dijo Hensel, el análisis 'proyecto por proyecto', acuerdos para mejorar la competitividad, el plan estratégico minero; se necesita todo lo que se pueda hacer para que dejemos de hablar del potencial y que finalmente el sector minero se desarrolle”, estimó el directivo.

Tapa del suplemento Santa Cruz Produce del 7 de diciembre del 2020.

Con respecto a la Mesa Nacional Minera, Berenstein afirmó que la CAEM viene trabajando muy activamente. “Es un proceso de diálogo que tiene su experiencia previa en Chile y en Perú y ha tenido mucho éxito. Cuenta con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), está impulsado por la Secretaría de Minería y el Ministerio de Producción”, señaló.

“Es importante conocer esa instancia” puntualizó, y explicitó que “el rol de CAEM es protagónico, hay cinco mesas de trabajo” explicó el ejecutivo. Y agregó que “a fines de noviembre se concretó el primer encuentro abierto, en temas de inclusión, de competitividad, de promoción del sector, de inclusión, también sobre sustentabilidad”. Para Berenstein, “es muy auspicioso. Siempre desde CAEM impulsamos estos temas y es por esa razón que estamos muy orgullosos de formar parte”.

Plan estratégico

A entender del directivo, el punto más importante en el marco de las discusiones para la elaboración del plan estratégico es el que se lleva a cabo en la mesa de competitividad, porque si no tenemos un sector minero competitivo no se podrá desarrollar la actividad en el país. “Por eso buscamos bajar a tierra y llevar a cabo acciones para que ese potencial minero del que venimos hablando hace tantos años finalmente se concrete”, detalló Berenstein.

No implica una baja de retenciones o una quita de impuestos por lo que, aseguran, no habría costo fiscal

“Siempre de lo que hablamos es de tener reglas claras y contar con un marco jurídico receptivo hacia la inversión para poder generar competitividad y confianza. Esto tiene su impronta también en cuanto al desarrollo de la exploración. Con ese sentido, entre otras cosas, impulsamos una ley de grandes proyectos de inversión”, aseveró.

Sobre el debate que se lleva adelante en la provincia de Chubut en torno a la actividad minera, se lo consideró “muy auspicioso”. Entendiendo el valor de “que después de 17 años se busque cumplir con la ley (5001 de la provincia), que en su artículo 2 establece pautas y condiciones para hacer una zonificación minera en el territorio de la provincia. Es un debate que había quedado postergado” reconocieron desde la Cámara.

Para Berenstein, el proyecto presentado por el gobernador de la provincia de Chubut, Mariano Arcioni, ante la Legislatura de esa provincia “es muy ambicioso, muy concreto y muy bien organizado en cuanto a todo el tema minero”.

“En rigor, se trata de un programa de desarrollo productivo que se está discutiendo para una zona que fue postergada, como pasó con la Meseta Central, en una provincia que tiene un montón de dificultades económicas y que tiene la oportunidad de establecer una matriz productiva más amplia que incluya a la minería”, resumió