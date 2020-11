La pandemia operó a favor de las violencias

Hablar del impacto de la pandemia con mirada de género es decir que puso al desnudo la desigualdad estructural en la que estamos quienes somos poco más de la mitad del mundo.

No puede hablarse de salud sin decir que las mujeres tuvieron mayores inconvenientes para acceder al control de sus embarazos y a partos respetados, no es lo mismo hablar de seguridad si no decimos que las llamadas al 144 por violencia doméstica aumentaron en un 39% y que por lo tanto, el hogar sigue siendo un sitio inseguro para muchas.

En Santa Cruz, la segunda provincia en tener una Oficina de Violencia Domestica en el país, las jurisdicciones de Río Gallegos y Caleta Olivia registraron 755 denuncias entre el 20 de marzo, cuando Alberto Fernández anunció la cuarentena, y el 31 de octubre.

De ese total, 500 denuncias fueron presentadas en la capital de Santa Cruz y las otras 255, en la ciudad de El Gorosito.

La “otra pandemia”, como la identificó la ONU, que pidió mayores esfuerzo a los gobiernos para erradicar la violencia por cuestiones de género, se mantuvo constante durante todo este tiempo.

En lo que va del año hubo en Argentina 227 femicidios, aunque sabemos que la cifra se queda corta porque sólo reporta hechos reflejados en las noticias.

En ambas ciudades, el mayor número de medidas estuvo vinculado a la prohibición de acercamiento a las víctimas (362 en Río Gallegos y 213 en Caleta Olivia), continuando por prohibiciones de ingreso al hogar y exclusiones, al tiempo que más de 30 dispositivos policiales fueron destinados a las víctimas o sus viviendas.

“Es importante para el Poder Judicial mostrar, en esta semana que se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el trabajo que se ha realizado y se continúa realizando, pese a las limitaciones que nos ha impuesto el Covid-19 en las dependencias judiciales que trabajan en la temática”, dijo al respecto Sabrina Granero, la titular de la OVD y de la Oficina de Género del Poder Judicial.

Sabrina Granero.

La funcionaria admitió que durante la cuarentena, ya sea en ASPO y DISPO, fue preciso “redoblar los esfuerzos para enfrentar la violencia doméstica”, en una tarea coordinada con las “comisarías de la Mujer y la Familia, dándole intervención a la Subsecretaría de las Mujeres de la provincia de Santa Cruz, al área de la Mujer del Municipio de Caleta, a las secretarías de Niñez, Adolescencia y Familia de ambas ciudades y también, en algunos casos, a los hospitales”.

Ya a comienzos de la pandemia, Santa cruz fue de las primeras jurisdicciones que prorrogó de oficio las medidas de protección a las víctimas para “garantizarles a las personas que sufren este flagelo la continuidad de las mismas una vez que se vencieran, evitando de esa manera que tengan que acercarse personalmente a las distintas dependencias policiales y/o judiciales”, explicó en el caso -por ejemplo- de las prohibiciones de acercamiento.

Un avance concreto

Este martes se conoció que el Tribunal Superior de Justicia resolvió adherir al Protocolo para la investigación y litigio de casos de muertes violentas de mujeres, elaborado por la Unidad Fiscal Especializada en violencia contra las mujeres (UFEM) del Ministerio Público Fiscal de la nación.

¿Qué significa? que de ahora en más, jueces y juezas de esta provincia deberán ponerse gafas violetas ante la muerte de una mujer en circunstancias violentas. Es decir, de entrada, sospechar que murió por ser mujer.

Los datos que difunde la OVD son las únicas estadísticas que tiene Santa Cruz. A través de ellas podemos saber que más del 10% de las mujeres que denunciaron violencia ya lo había hecho previamente contra su agresor, y que al igual que en el resto del país, quienes ejercen ese maltrato son exparejas (60,2%).

A comienzos de septiembre, de presentó el Observatorio Provincial Red Santa Cruz, una deuda pendiente del Estado santacruceño con las mujeres, ya que formaba parte de una ley reglamentada hace años.

Porque podremos tener opiniones o la intuición de que las violencias aumentan o disminuyen, pero ¿cómo es posible tener certezas si no se producen datos que sirvan de fuente para la aplicación de políticas públicas para combatir las desigualdades de género?

A fines del mismo mes, el Gobierno da otro paso importante en la materia con la inauguración de dos oficinas para monitorear los dispositivos duales. Para el agresor, una tobillera y para las víctimas, un celular que funciona como botón antipánico. Y de nuevo, se salda otra deuda porque el anuncio se hizo en octubre de 2018.

Por Jesica

En abril de este año se registró el único femicidio en lo que va de 2020 en Santa Cruz. La docente Jesica Minaglia fue asesinada a golpes por su expareja, Pablo Núñez, que está detenido, procesado y a la espera de un juicio en el que probablemente le den perpetua.

Como Gissele Páez en 2015, cuando fue asesinada por su pareja, Germán Romero, o como le pasó a Romina Barría cuando la apuñaló y prendió fuego Jorge Huenumil, Jesica sólo había decido terminar la relación.

El femicidio es el acto más grave entre todas las violencias de las que son víctimas las mujeres, es la punta de iceberg de una estructura que sostiene una sociedad patriarcal que se reproduce incluso en los medios de comunicación.

Este año, la epidemióloga Ana Cabrera fue víctima de un ataque mediático con la publicación de un video en el que se burlaron de su tonada tucumana y la emparentaban con la cantante tropical "La Bomba", mechado con imágenes del "manochanta", el personaje de Olmedo.

Como se supo después, Cabrera tiene además títulos de esteticista y eso, aparentemente, está mal visto. La inteligencia y buscar ser deseadas es un acto que se castiga.

Como también se castiga a las mujeres que rompen el cerco de silencio, que es una muralla cuando enfrente hay un varón reconocido. Eso le pasó a Macarena Barrionuevo en Cañadón Seco, cuando denunció al comisionado Jorge Soloaga por acoso sexual.

Algunos portales de la ciudad de El Gorosito la trataron de mentirosa y todavía hoy se pueden encontrar publicaciones en las que se habla del caso como una "campaña de desprestigio".

Incluso se la llegó a acusar de haber estado detrás de las pintadas que le deseaban la muerte al comisionado, que padece cáncer. Es decir, no se duda que Soloaga no haya cometido el acoso sexual, pero sí que ella hizo las pintadas desagradables.

La falta de perspectiva de género en la construcción de los mensajes que circulan en torno a las mujeres cuando somos víctimas de delitos por cuestiones de género es un problema que tiene solución: se llama Ley Micaela y obliga a los tres poderes del Estado a capacitarse.

Pero incluso cuando esas capacitaciones llegan, como al Concejo Deliberante de Caleta Olivia, no son garantía de una transformación inmediata, como le sucede actualmente al presidente de ese Cuerpo, Miguel Troncoso, que en una entrevista reciente mencionó: "Nosotros no somos nadie para juzgar algo de hace 2 años atrás que ocurrió cuando él no era un concejal electo", en referencia a la primera denuncia que pesa sobre el concejal de Cambiemos, Cristian Bazán, por haberle roto la nariz de un cabezazo a su expareja.

Tal vez no recuerde que en su misma ciudad, y por hechos ocurridos varios años antes de asumir, Rubén Martínez fue expulsado de su banca y continúa preso hasta hoy. Claro que no es un asunto de determinados espacios políticos, la violencia es transversal. Este año en Río Gallegos detuvieron a quien era el presidente del Concejo Deliberante del oficialismo, Emilio Maldonado, por ataques sexuales contra dos nenas.

Nos tenemos

La discusión por el aborto legal, seguro y gratuito impulsó la creación de decenas de organizaciones feministas a lo largo y ancho de la provincia.

Hoy prácticamente no hay pueblo donde no se hayan tejido redes que actúen políticamente y acompañen a aquellas que por alguna razón no logran penetrar el sistema que debe garantizarles el acceso a sus derechos vulnerados.

En lo que va de 2020 hubo varios encuentros, algunos provinciales, en donde se pusieron en tensión las urgencias del movimiento de mujeres y disidencias, que ahora vuelven a abrazarse para conquistar un nuevo derecho: la decisión sobre el propio cuerpo.