La pareja del escándalo, volvió:“¡te amo mi amor, perdonáme!”

La historia de desamor entre Daniel Conte y Jessica Moskalink tuvo el viernes un giro de 180 grados.

Luego del escándalo protagonizado por ambos en el Hotel Patagonia de Río Gallegos, la pareja volvió y los planes de la boda al parecer están todavía en marcha.

Atrás quedó el Hyundai Genesis Coupe destrozado por ella, y la presunta infidelidad de él en su estadía en las lujosas instalaciones de calle Fagnano.

Poco le importan a esta pareja las repercusiones y los desopilantes “memes” en las redes sociales por la “novela” que los tiene hoy como los “personajes” más conocidos de la capital santacruceña.

La tapa del episodio que comenta toda la ciudad.

En la jornada del viernes, tanto Daniel como Jessica, confirmaron que volvieron a estar juntos. La Opinión Austral pudo conocer los detalles del antes y después del tremendo episodio del jueves a la madrugada.

Si bien la pareja lleva pocos meses como novios, ya están conviviendo, luego de conocerse durante un tiempo. Fue producto de una fuerte discusión que él se fue enojado de la casa y le dijo a ella que pasaría la noche en el Hotel Patagonia.

La pareja sigue junta y hace oídos sordos a las críticas en las redes sociales

No satisfechos con la pelea en persona, siguieron peleando por WhatsApp. Luego, desde un teléfono que desconocía, Jessica recibió un mensaje: “Tu marido está en el Hotel Patagonia con una chica”. Lo que leyó la hizo estallar de furia, tomar las llaves de su auto e ir hacia allí.

Lo estacionó a una cuadra, sobre avenida Kirchner. Se bajó y en recepción intentó frustradamente hacerlo bajar. “No baja porque está con una mina”, fue su pensamiento.

Fue ahí entonces que fue al auto, donde había guardado -premeditadamente- la pala parrillera, con la que destrozó todo el deportivo rojo.

El escándalo fue afuera del lujoso Hotel Patagonia de Río Gallegos. FOTO: ARCHIVO

En declaraciones a Canal 9, la mujer comentó también que ver todos los estados de WhatsApp que él subía, también la hizo enojar mucho. “Estaba tomando champagne y subió eso para hacerme sacar celos a propósito”, dijo al aseverar: “Yo veía todo”.

La pareja se reconcilió ese mismo jueves por la noche, luego de que él fuera desalojado del hotel. “Está conmigo, ya hablamos del tema y nos reconciliamos”, dijo ella.

Como ya se mencionó, hace sólo tres meses viven juntos, “él al estar juntado conmigo se hizo cargo de mis hijos también”, aseguró ella. Es de recordar que, en su desesperado intento por ingresar al hotel, le gritó: “Destruiste una familia, te cag... en tus hijos y en tu mujer”.

¿Estaba solo?

Pese a que varias versiones lo ubican a él en el Hotel Patagonia junto a otra mujer, Jessica aseguró que fue todo “un malentendido” y que no fue engañada.

“Me arrepiento de haber llegado a eso (romperle el auto), porque él se encontraba solo en el hotel, fue un malentendido”, dijo.

En ese punto, realizó unas declaraciones que, tras viralizarse posteriormente en las redes sociales, despertaron distintas reacciones en la comunidad, la mayoría de éstas en contra.

“Hay mucha gente que no nos quiere a nosotros, Gallegos es re chiquito, todos se conocen entre todos. Es un pueblo”, dijo la mujer ante la señal televisiva. “Hay gente que no nos quiere juntos, hay envidia y un montón de cosas”, deslizó.

También apuntó contra aquellas personas que intentaron instalar que la “tercera en discordia” era la propia hermana de Jessica. Ambas se encargaron de negar ese trascendido.

“Yo me encontraba cuidando a mis sobrinos porque mi hermana estaba buscando a su pareja que se encontraba en el hotel junto a otra persona”, puso Anahí Moskalink en su perfil de Facebook.

“Sino, lo prendo fuego”

Jessica también dio otros impactantes testimonios al ser consultada por lo sucedido.

“Me habían dicho que estaba con una mujer y resulta que no... Ya hablamos con mi marido. Es así, yo tengo un carácter fuerte. No me amenaza ni nada, sino lo prendo fuego, él sabe”, contestó ante la posibilidad de que haya otros motivos de fondo en la reconciliación.

“Estoy de vuelta”

Quien también brindó un polémico audio, el cual le pidió a sus amigos más cercanos viralizar, fue Daniel. En el mismo, se refiere a su pareja como “la mujer ésta que me rompió el auto” y concluye -con los niños de ella de fondo jugando- diciendo “me van a matar...”.

“Me dan una mano chicos, pueden difundir un audio mío. Estoy de vuelta con la mujer ésta que me rompió el auto, lamentablemente la amo mucho. No estuve jamás con su hermana. Para que sepan, no hubo nada de eso, fue un malentendido. Me van a matar”, dice el audio completo