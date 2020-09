Revés para Gabriel Giordano: no podrá ser querellante en el caso de Fabián Gutiérrez

La Justicia de Primera Instancia rechazó la acción de amparo promovida por el Dr. Gabriel Giordano, quien quería ser querellante en el caso de Fabián Gutiérrez, pero está impedido ya que la ley sostiene que los exfuncionarios del Poder Judicial no pueden intervenir en la materia en la que estaban desempeñándose, en este caso penal, por 5 años.

Como anticipáramos la semana pasada desde La Opinión Austral, a principio del mes de julio, Giordano había sido informado de esta situación por la fiscal de El Calafate, Natalia Mercado. La funcionaria del Poder Judicial se apoyó en la Ley Provincial Nº 3.628 que modificó la Ley N° 1, que establece una incompatibilidad para el funcionario jubilado.

Marcelo Bersanelli

Ante esta situación, el ex fiscal presentó un recurso de amparo para que se le permita una excepción, siendo esta la primera vez que un exfuncionario del Poder Judicial pide un recurso de estas características. Pero el fallo del Dr. Marcelo Bersanelli consideró rechazar:“La acción de amparo promovida por el Dr. Gabriel Lucio Giordano”, imponiendo y además “las costas por el orden causado”.

El fallo

En el fallo, Bersanelli, titular del Juzgado de Instrucción N° 1, expresó que “la pretensión de inaplicabilidad de la norma pretendida por el actor (Giordano) no puede prosperar, encontrándose plenamente vigente la incompatibilidad relativa prevista a su respecto”.

Es que la acción de amparo interpuesta por Giordano se basaba en los términos del Art. 43 de la Constitución Nacional y la Ley Provincial N° 1.117, contra el Superior Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Santa Cruz, por estar a cargo por vía de superintendencia de la matrícula de la profesión de abogado.

“Debo disentir con el accionante en cuanto a que la reglamentación de la norma viola el principio de razonabilidad, pues la misma se efectúa dentro de las facultades privativas de las provincias, quienes son las competentes para regular los distintos regímenes de ejercicio profesional”, subrayó Bersanelli.

Giordano había exigido que no se le aplique a su persona la prohibición que se dispone para los magistrados y funcionarios de ejercer la profesión de abogado en toda la jurisdicción de la provincia de Santa Cruz, “permitiéndoseme ejercer libremente la profesión, conforme la matriculación efectuada ante el Tribunal Superior de Justicia con antelación a la sanción de la referida norma”.

Fabián Gutiérrez

Para Bersanelli, “no resulta irrazonable la norma impugnada que consagra las incompatibilidades al ejercicio de la profesión de abogado, más porque la misma se sustenta en leyes vigentes dictadas con anterioridad (normas de ética pública), consideradas en sus fundamentos por el legislador, cuya constitucionalidad por cierto no hubo el accionante de cuestionar y, por ende, habiéndolas consentido, le resultan de total aplicación”.

Inadmisible

En el tramo final del fallo, el juez de Primera Instancia sostuvo que, de lo expuesto, “resulta inadmisible la pretendida declaración de inconstitucionalidad de la Ley 3.628 en lo referido a la situación de incompatibilidades relativas de funcionarios judiciales jubilados”.

Finalmente, respecto al argumento de violación del principio de igualdad establecido en el artículo 16 de la Constitución Nacional, “más allá de tratarse de una afirmación abstracta, carente de mayor desarrollo por parte del actor, he de recordar que la garantía de igualdad no exige la uniformidad de la legislación, sino que las distinciones que puedan establecerse no sean arbitrarias ni impliquen un propósito de hostilidad o indebido privilegio”.

De esta manera, el exfiscal deberá seguir esperando para poder ejercer como abogado en causas penales, tal como lo especifica la ley. Cabe recordar que, ante esta imposibilidad, quien quedó a cargo como parte querellante fue el Dr. Sandro Levín. Giordano, no obstante, seguiría colaborando con este último