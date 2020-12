Los Antiguos registró los primeros casos de coronavirus

Durante los últimos meses, la única localidad de Zona Norte que no registraba casos activos era Los Antiguos.

Este miércoles, el Ministerio de Salud y Ambiente en su informe diario indicó que la comarca antigüense registró los primeros cuatro casos activos a Covid-19.

Los primeros casos se detectaron gracias al funcionamiento del puesto de hisopados, perteneciente al Plan DetectAr que se armó recientemente.

Marcela Sabatini, bioquímica del Hospital local indicó “rápidamente se hizo el rastrillaje de los casos positivos. Se conoce el nexo epidemiológico. A partir de ahí detectamos los restantes”.

La ciudad cuenta con 101 personas aisladas, de las cuales 19 son contactos estrechos a casos positivos y las restantes - 81 personas - arribaron a la localidad provenientes de ciudades identificadas como zonas de transmisión comunitaria.

Medidas

Salud definió que Los Antiguos atraviesa un “brote local” del virus. Por lo que desde el Municipio se definió adoptar nuevas medidas para tratar de evitar que el contagio se propague.

Estas nuevas disposiciones regirán durante una semana. Al finalizar el séptimo día, revisarán si es necesario abandonar, modificar o continuar con la modalidad.

La comuna suspendió la atención al público y se realizarán guardias mínimas para sectores específicos, asegurando aquellos servicios que son esenciales.

Además se definió suspender toda actividad grupal: como los entrenamientos, cultos y reuniones religiosas, escuelas deportivas, gimnasios, clases particulares, espacios recreativos, que importe convocatoria de gente. Sólo se permitirán actividades deportivas y recreativas individuales.

Aquellas personas que desempeñan trabajos en el sector minero o que arriben a Los Antiguos de otras localidades con transmisión comunitaria, deberán poseer un hisopado PCR negativo no mayor a 72 horas y deberán cumplir siete días de cuarentena y dar nuevamente negativo a un PCR.

Las casas de comidas no podrán aceptar la permanencia de clientes en los locales. Sólo se permitirá la modalidad de Take Away o Delivery en restaurantes, confiterías, rotiserías y similares.

DetectAr

Aquellos vecinos que presenten síntomas compatibles con el Covid-19, podrán acercarse al puesto de detección ubicado en el shock room Hospital en el horario de 10 a 13 horas. Los vecinos que no puedan asistir en ese horario, pueden visitar la guardia del Hospital o comunicarse al 107