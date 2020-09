Entrevista exclusiva con el Ministro de Salud: "No me animaría a decir que llegamos al pico"

Entrevistado por La Opinión Austral, indicó que hoy no podemos saber si llegamos al pico de contagios. Además, habló de cómo se encuentra en la actualidad el sistema sanitario y alertó que no sólo los adultos mayores corren riesgo con el Covid 19.

LOA: Cómo estamos desde el punto de vista epidemiológico, ¿llegamos al pico de contagios?

C.G: La verdad que no lo podemos saber porque depende de la situación epidemiológica de cada localidad. Tenemos una situación en Río Gallegos que es particular y que todos conocemos, pero también situaciones que se vienen desarrollando en las localidades del interior. Si uno toma El Calafate y Caleta Olivia, en estos últimos días hubo un aumento en la cantidad de casos y hubo que tomar medidas de tipo restrictivas en lo que se refiere a la circulación de la gente. No me animaría a decir que llegamos al pico ni a la meseta, porque estas localidades están en estadíos epidemiológicos previos a los que está actualmente Río Gallegos. Tenemos focos en Perito Moreno, hubo casos en Los Antiguos, Puerto Deseado, Río Turbio. Es decir, prácticamente en todas las localidades hubo alguna afectación, por lo cual, lo que uno espera, es que aparezcan casos en los próximos días, relacionados con el inicio de los brotes que tuvimos la semana pasada. La situación epidemiológica es muy variable y va a depender de la conducta social que se tome. La conducta administrativa es tomada por cada uno de los COE locales, pero la inconducta de determinados actores sociales, es la que favorece el sostenimiento de los brotes y a su vez la propagación.

LOA: ¿Cómo considera que está respondiendo el sistema sanitario en este momento?

C.G: El sistema sanitario de la provincia se viene preparando desde hace mucho tiempo para el abordaje y el manejo de lo que es la situación sanitaria de brote, de circulación sostenida, pero lógicamente sabemos que en el mundo no hubo ningún sistema de salud por más preparado que haya estado, que no haya sido superado en su capacidad de respuesta. Esto es preocupante en Santa Cruz dado las características demográficas que tiene, pero el sistema escalonado de salud, con terminales sanitarias tanto en Caleta Olivia como en El Calafate y en Río Gallegos, tiene los recursos, los insumos, los profesionales preparados y listos para afrontar los distintos brotes que se van desarrollando.

LOA: ¿En Santa Cruz hay una relación directa entre la cantidad de contagios, internaciones en UTI y fallecimientos?

C.G: Sí, hay una relación directa. A mayor cantidad de contagios, mayores posibilidades de sobrecarga del sistema sanitario, en llegar a los topes de internación en los sectores críticos. Y lógicamente, la mortalidad asociada a la internación en un sector crítico, es elevada. Hay una relación directa entre los números de contagio y los óbitos. En toda esta cadena, los que se ven más resentidos son los adultos mayores, y aquellas personas que tienen algún tipo de enfermedad crónica o que los pone en una situación inmunitaria de disminución de posibilidades de defenderse. El llamado a la conciencia social está puntualmente orientado a eso, porque las características que tienen nuestros contagios, es de varones entre 30 y 40 años, pero los fallecimientos se dan, en su gran mayoría, en personas que son mayores de 65; no decimos que en todos es así, porque también hemos tenido personas jóvenes fallecidas. Los jóvenes se contagian mucho y esto provoca que, por los contactos intrafamiliares, se produzcan estos contagios de adultos que por lo general están en cuarentena. Eso no significa que los jóvenes no tengan sus complicaciones, en muchos casos se trata de neumonías severas y que dejan secuelas importantes; períodos de recuperación muy largos; afección general del organismo que son preocupantes. Puede existir recidiva, que son muy incapacitantes en el futuro de las personas.