Luego de dos años, reabrió el Centro de Salud “Dr. Peliche”

El Municipio dejó oficialmente inaugurado el CAPS Doctor Peliche. El intendente Pablo Grasso participó de la reapertura de un espacio que durante el último tramo de la administración de Cristina Fernández de Kirchner llegó a funcionar casi como un hospital, hasta que el gobierno de Mauricio Macri lo desfinanció.

Junto a su titular, Marcela González, secretaria de Salud del Municipio, el intendente recorrió el Centro de Atención Primaria de la Salud y felicitó “la gestión de todo el equipo de salud, el orden, la seriedad para poner en marcha algo que estuvo abandonado mucho tiempo y con mucho entusiasmo para que se empiece a atender con todos los profesionales”, dijo.

Por otro lado, el Municipio resaltó la inversión en equipamiento para el centro de atención médica, que llega además para descomprimir la atención por consultorios que demanda la población capitalina, en un momento en que el Hospital Regional está tensionado por la pandemia.

“Hubo un esfuerzo humano para poder organizar de nuevo el Peliche y la Secretaría de Saludy entender que en época de pandemia se puede contar con un lugar de atención de la salud con todos los protocolos, con la novedad de que los turnos no solamente serán por WhatsApp, sino que habrá un sistema informático nuevo que pondremos en marcha para estar a la altura de las circunstancias y que este centro se sume al sistema de salud provincial. Esto es muy importante para nuestros vecinos”, añadió Grasso.

Desde este martes, el Peliche comenzó a dar turnos para pediatría y médico clínico, vacunación y control de enfermería, y se espera que la próxima semana se sumen los servicios de radiología, médico generalista, kinesiología, nutrición y odontología.

“Esto abre una opción de atención médica, que no había muchas en Río Gallegos, como control del niño sano y todo lo que no es atención propia del COVID en esta zona verde, donde se han tomado todas las precauciones para atender a las personas que no tienen COVID, por eso le pedimos a la población que comprenda que no se otorgan turnos en nuestra institución de manera presencial, sino que los mismos se hacen por mensaje de WhatsApp”, explicó González.

También la funcionaria de la cartera de salud municipal indicó que la institución se abrió con todos los protocolos vigentes, entre ellos el de la Sociedad Argentina de Pediatría respecto a restricción de edad, normas que se realizan en virtud de la pandemia, y la semana venidera se iniciará la atención del servicio de oftalmología.

Vaciamiento

El espacio se encontraba cerrado desde el año pasado, pero desde mucho antes había dejado de contar con profesionales. Los últimos en irse fueron los dos pediatras, mientras el resto del personal reclamaba por sus contratos.

El entonces denominado Hospital Peliche, para atención pediátrica como hospital de día, abrió sus puertas en 2012, en convenio de financiamiento con el Gobierno de la Nación. En febrero de 2016, el gobierno de Mauricio Macri dio de baja el envío de recursos y prohibió a la provincia utilizar el equipamiento que lo distinguía.

El Gobierno Provincial decidió sostenerlo con recursos propios y luego, meses más tarde, los representantes de la oposición a la gestión de Alicia Kirchner denunciaron irregularidades en la contratación de los empleados monotributistas.

El Peliche terminó cerrado por decisión de la Nación durante más de 8 meses. Y luego fue reabierto como centro de salud en dependencia del Hospital SAMIC de El Calafate