Manuel vende panes y churros y busca crear su emprendimiento

En febrero de este año, La Opinión Austral daba a conocer la historia de Manuel Miranda, un joven riogalleguense que sale a vender pan elaborado por él mismo.

Contó al medio cómo superó su adicción a las drogas y sus problemas de salud y emprendió su propio proyecto.

En comunicación con Radio LU12 AM680 y FM Láser 929 Río Gallegos, el joven volvió para contar cómo hizo para poder subsistir durante la pandemia y qué planes tiene a futuro.

En principio, explicó que la comunidad de Río Gallegos es muy amable, entiende y conoce su situación y colabora con él.

“La verdad es que la gente es muy amable, se comporta muy bien. Antes salía a vender por La Anónima, me paraba en San Martín y Zapiola, pero el tema de la cuarentena estuvo un poco parado”, explicó.

De esta manera, se las tuvo que “ingeniar” y salir casa por casa por los distintos barrios de la ciudad.

“Empecé a vender por las casas, en realidad pensaba que no iba a poder vender, pasaron diez días, pero después necesitaba plata, así que arranqué y pensé si me agarran, que me agarren”, detalló Manuel sobre su trabajo durante el aislamiento obligatorio en la ciudad.

El joven hoy vende churros, además de panes, y espera tener su propio emprendimiento.

Sin embargo, pese a ver reducido su espacio de trabajo, contó que “se vendía bastante” y que la gente “es muy buena y colaboradora” con su emprendimiento.

Pese a ello, vender “era muy complicado, yo vivo de esto, vendiendo pan y churros, pasaron diez días de aislamiento, pero ya no teníamos ni un peso, yo no puedo estar en mi casa quieto, así que de corajudo salí no más”, sostuvo el joven.

“Yo necesitaba salir a laburar”, afirmó Manuel, que tuvo que buscarle la vuelta para evadir el aislamiento.

Yo trataba de andar entre las casas, porque hacían controles, me metía por barrios y así anduve. Así me hice de clientes todos los días”, relató.Con el ingreso de la provincia al distanciamiento social, llegó el alivio para Manuel.

Manuel dijo estar agradecido con los riogalleguenses que lo ayudan a salir adelante

“Ahora está mucho mejor, se puede trabajar con el tema de que levantaron la cuarentena, está mucho mejor que antes”, resaltó el joven panadero.

Manuel rescata la bondad de los riogalleguenses: “Siempre hay gente que te ayuda y de buen corazón”.

El joven explicó que, por día, amasa unos 20 panes. “Con eso me hago unos 3 mil pesos, con los churros es otra plata aparte. La ganancia será de unos 2.300 pesos, porque después tengo gastos de harina y grasa, además de la levadura y sal y otros insumos”, describió.

Hoy junta plata para comprarse máquinas y poder tener su emprendimiento formal

Manuel sale día por medio a vender, “ahora no estoy todos los días, soy diabético y por ahí tengo mis días de recaída, quiero tratar de hacerlo todos los días para salir adelante”, apuntó esperanzado.

Sus proyectos

El panadero explicó que planifica tener su propio emprendimiento de churros y panificados, pero que cuesta plata.

“Estoy juntando plata para comprarme la máquina para hacer churros porque quiero hacer mi propio emprendimiento, aunque sale cara, también quiero comprar una máquina para hacer la masa, pero todo cuesta plata”, sostuvo.

Por último, Manuel volvió a manifestar su agradecimiento con la comunidad: “Agradezco mucho a la gente que colabora y me ayuda porque sabe mi situación”