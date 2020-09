Caso Maldonado: marcharán al Tribunal Superior de Justicia para pedir avances

Las dos familias organizaron la movilización y el lunes 14, a las 11 horas, marcharán al Tribunal Superior de Justicia para pedir que se reactive y avance la causa. Las denuncias que recaen sobre el ex edil son por abusos perpetrados a dos nenas de 9 y 13 años.

Bajo la consigna “Marcha por la justicia: una Justicia inactiva es injusticia”, pedirán que se retomen las denuncias que se realizaron en junio y quedaron totalmente paradas.

Con pretextos como la pandemia y la Feria Judicial, la causa está “dormida” y hasta el momento sólo se realizó la Cámara Gesell.

Una de las madres denunciantes señaló a La Opinión Austral que “sólo se hizo la Cámara Gesell el 8 de julio y el 16 de julio les harían pericias psiquiátricas y nos debían dar las respuestas de la Cámara, pero se cerró el juzgado, primero por refacción, después por feria y ahora por pandemia”.

Máximo Ulloa, abogado de la segunda denunciante, dialogó con Radio LU12 AM680. En este contexto, el letrado sostuvo que es necesario “que se haga justicia lo más rápido posible”.

“La Justicia, a través de resoluciones, viene prorrogando la feria judicial en la que se encuentra”, se lamentó el abogado. Cabe destacar que la Feria Judicial Extraordinaria continuará hasta el 13 de septiembre.

Por la demora en las causas, las familias denunciantes salieron a pegar afiches con la cara de Maldonado en inmediaciones del Concejo Deliberante de nuestra ciudad.

“¿Qué espera la justicia, que dañe la vida de alguien más? Salimos a pegar estas copias y lo más triste es que salimos a hacerlo todo rápido, como si fuéramos nosotros los delincuentes, cuando el delincuente, el pedófilo enfermo es él”, se volvió a preguntar la madre de una de las niñas.

Hace unos días, sin embargo, alguien removió los carteles que pegaron las familias. Hecho que lamentaron las madres denunciantes porque entienden que alguien apoya al ex edil.

Explicó a LOA que su hija hoy se encuentra bien, pero que por momentos tiene episodios de crisis donde intenta autolesionarse.

Las denuncias

En junio de este año, Maldonado fue acusado de haber agredido sexualmente, durante aproximadamente un año, a la hija de una amiga.

La Opinión Austral daba cuenta de la denuncia ese mismo día, cuando, a raíz de la exposición, otra familia se animó a denunciarlo.

“Maldonado me dijo que no hiciera nada al respecto, en virtud de que él tenía un cargo público y no iban a hacer nada”, contó una mujer que se presentó en la Comisaria Sexta, donde denunció al ex concejal por abuso sexual contra su hija, que entonces tenía diez años.

Producto de las denuncias, el expresidente del Concejo Deliberante fue apartado del cargo. Para las familias, sin embargo, “si Maldonado fuera otra persona, ya estaría preso”