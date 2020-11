María Medel: “Hoy camino sin miedo”

El 20 de abril, La Opinión Austral publicó la historia de María Medel, que fue violada y quemada por su pareja Daniel Lucas Mansilla, con el que tuvo tres hijos.

Fue el 14 de diciembre de 2015, Daniel inventó otra escena de celos, le roció alcohol y la quemó adentro del baño. María pasó 9 días en el hospital, tuvieron que hacerle varios injertos y sus pulmones se perforaron.

Durante mucho tiempo ella no lo denunció, prefirió decir que fue un accidente. Le tenía terror. Tiempo después, luego de otra paliza, esta vez en frente de sus hijos, juntó coraje y lo acusó, pero nadie hizo nada.

“¿Desea agregar algo más, señora?”, le preguntaron después de ocho horas de una declaración, que terminó con una perimetral que su ex no respetó nunca.

Por eso, María tuvo que hacer otras cuatro denuncias. Pero jamás, en todos estos años en los que la causa estuvo en el juzgado de Rosana Suárez, Daniel Mansilla pasó un día preso. “Nunca”, decía la nota.

Una semana después de la publicación de La Opinión Austral, ordenaron la detención de su expareja. Mágicamente, la causa se activó en días en los que varias funcionarias del Poder Judicial reconocieron que el caso había quedado en el olvido.

María sigue adelante

Hoy María vive libremente su vida. “Desde que él está detenido, estoy mas tranquila. Sé que lamentablemente hay inseguridad en la calle, por todos lados, pero sí puedo jurar que camino tranquila”, dijo.

“Al contar todo en el diario, siento que me saqué un peso que tenía en mi espalda hace cuatro años. Es un alivio sentirse escuchada, acompañada. No voy a mentir de que dejé de tener miedo, porque estoy trabajando en eso, pero estoy feliz, acompañada de mis tres niños que son lo más lindo que tengo”, agregó.

La primera vez que hablamos, María dijo que quería ser asistente social, hablaba con mucha tos por las secuelas del incendio de su cuerpo en los pulmones y días después de la publicación se tuvo que someter a una nueva cirugía para tratar de repararlos.

“Este año retomé mis estudios, terminando la secundaria, porque me gustaría recibirme y trabajar para la Subsecretaría de la Mujer”, confiesa María, que ahora está en pareja de nuevo.

Sólo espera que su ex “cumpla una condena como corresponde, sin privilegios, porque a mí, aparte de prenderme fuego, me torturó cuatro años”, recuerda y les pide a las demás que “a la primera se vayan, porque no es no”.

Todo lo que no se debe

El caso de María es el de muchas mujeres que no son correctamente acompañadas cuando acuden a un servicio de Justicia que está sobrepasado por las violencias.

Muchas veces se cuestiona que los testimonios en primera persona ponen al desnudo a las víctimas, que las revictimizan, sin embargo es bueno preguntarse a qué intereses responden esas posiciones, cuando una mujer elige contar lo que le pasó, para buscar dos cosas: que se la ayude y que todos y todas sepan que si algo les sucede, el culpable es él.

Una mujer que acude a realizar una denuncia contra su agresor debiera tener garantías de que el proceso le va a permitir acceder a las herramientas necesarias para mantenerse en pie junto a sus hijos, si por caso no cuenta con los recursos económicos.

María no los tenía y por eso también aguantó, e incluso cuando lo denunció, tampoco los tuvo. María es una de las tantas mujeres argentinas que durante estos meses cobró la IFE.

Hoy su expareja afronta una causa por intento de homicidio, con abundante prueba de las agresiones que provocó su violencia machista.