Nicolás Fernández: “Me siento reivindicado porque luché contra el narcotráfico”

El exsenador por Santa Cruz, Nicolás Fernández, siente que la condena contra el primer juez destituido por el Consejo de la Magistratura significa una forma de demostrar que nunca fue aquello de lo que fue acusado.

El abogado caletense habló con La Opinión Austral del caso del juez Solá Torino, a quien él inició un juicio político en el año 2009, tiempos en los que un cura le reprochó mediáticamente ser quien “ingresaba la droga” a Santa Cruz.

El ex juez José Antonio Solá Torino

“El devenir del tiempo me demostró que aquel inédito juicio político que llevamos adelante con Ernesto Sanz, donde se destituyó al juez Solá Torino y se le permitió a la Justicia avanzar en su procesamiento, fue lo correcto”, dijo Fernández sobre aquel proceso inédito y en el cual, por primera y única vez, el Consejo de la Magistratura destituyó a un magistrado, aun cuando a su lado hubiera sentado “estudios jurídicos de mucho renombre tratando de lograr mantener una impunidad a la que teníamos que ponerle un punto final”, recordó.

El exjuez Solá Torino se suicidó la semana pasada, cuando iba a ser detenido en el marco de la causa que se inició gracias a la participación del exsenador santacruceño en el Consejo de la Magistratura. Solá Torino iba a cumplir la pena de seis años de prisión efectiva, luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejara firme el fallo en su contra por haberle cobrado a un narcotraficante a cambio de permitirle la fuga.

En aquel momento “sufrimos las presiones, pero en ese momento no le se le podía dar publicidad a un acto que era de la jurisdicción del Consejo de la Magistratura” y hoy “que la Justicia haya avanzado y confirmara lo que intuíamos en el marco del mal desempeño de sus funciones, no deja de ser un respaldo muy importante a nuestra actividad”, dijo Fernández.

Pero no sólo habla en calidad de exfuncionario público, sino como santacruceño, ya que por aquellos años fue protagonista deuno de los cruces más divulgados por los medios de comunicación.

Fernández, que era kirchnerista, integrante de la “mesa chica” del entonces presidente Néstor Kirchner, fue acusado por el cura salesiano que había sido enviado a Caleta Olivia, Enrique Lapadula, de tener conexión con el narcotráfico. Fue en la emisora “FM Aire Libre” cuando el sacerdote contó al aire que lo iban a trasladar a Puerto Deseado por haber dicho una “verdad” que emparentaba a la droga con sectores políticos, específicamente con Fernández.

“Con el narcotráfico tengo una posición tomada. Yo identifico que todos son mercaderes de la muerte y deben ser condenados como lo fue Torino. Un ridículo párroco, que no se sabe dónde está, puso en tela de juicio mi honorabilidad al vincularme con el narcotráfico y entonces esta actuación de la Justicia, muchos años después, viene a ser para mí una reivindicación, una muy buena noticia, porquese eleva como un respaldo a mi honorabilidad y a mi forma de pensar, de vivir y de ver la vida”, analizó el exsenador, marcando que “podré tener un montón de errores, pero hay errores que no tengo, y cuando se afecta a la familia, la salud de los chicos y se habla de este tipo de delitos repugnantes, y que juegan con cosas que no tienen repuesto como es la vida de la juventud, soy un enemigo acérrimo contra ellos”.

En este sentido, Fernández recordó que incluso cuando se habilitó el puerto Caleta Paula, en la ciudad de El Gorosito, fue uno de los que peleó para que el Juzgado Federal también estuviese ahí, entendiendo que esa vía podría ser “un acceso para este tipo de mercaderías que son dinamita para la salud de la gente”, insistió