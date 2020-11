Cierran Mina San José por brote: "Nos expusieron al contagio"

Las redes sociales fue el único medio que encontraron algunos trabajadores de Minera Santa Cruz para hacer conocer su disconformidad por la forma en que llevan adelante su situación de aislamiento por el grave brote de contagios de COVID-19 que se produjo en el campamento. Para ellos "no se actuó correctamente".

Posterior a eso, se conoció que hubo acuerdo entre la empresa y el gremio para evacuar la dotación, PCR negativo mediante, y proceder a una desinfección generalizada de las instalaciones. Desde la Minera se admitió el cierre preventivo pero no se informó la cantidad de casos positivos. Según pudo saber La Opinión Zona Norte, se cree que "son más de 80".

Proceso

Por estas horas se comenzó un proceso para el retiro del personal, previo a la realización de un PCR negativo. Todos los que tengan ese status regresarán a sus domicilios. Los que estén transitando la enfermedad, "si no hay complicación médica" seguirán en aislamiento en la mina, para volver a sus domicilios "una vez que se cumplan 10 días desde el test".

Quiénes son "contacto estrecho" se dispuso sigan aislados, hasta cumplir los 14 días, que podrán bajar de la mina, si su PCR es negativo. En cuanto al personal no esencial "se mantendrá en aislamiento en la unidad, retirándose hacia su domicilio estimativamente el 25 de noviembre", con PCR negativo, "y tan pronto ingresen sus reemplazos en el próximo turno". De esta forma y hasta el 1 de diciembre, Mina San José no estará en producción, aunque la empresa apuesta a que lo podrá concretar cuando se realice el cambio de turno en esa fecha.

El personal del próximo turno ingresará entre el 28 de noviembre y 1º de diciembre

Disconformidad

Las medidas que tomó Minera Santa Cruz por el grave brote de contagios de COVID-19 causaron incertidumbre dentro del yacimiento ya que algunos empleados aseguran que “no se actuó correctamente”.

Cada emprendimiento minero tiene su propia unidad de atención médica. Son ellos los encargados de atender y evaluar a los trabajadores infectados y en situación de aislamiento. Pero han existido quejas al respecto. Andrés, un trabajador de la minera, se comunicó con La Opinión Zona Norte para advertir que hubo acciones preventivas erróneas.

"En mi caso, estuve expuesto con 3 positivos en el módulo que nos brindaron el día 15 de noviembre; y recién el 19 de noviembre supimos que había contagiados entre nosotros, en donde compartimos pasillo, baño, duchas. Ese día supimos que había alrededor de 80 casos positivos en la mina, y aún faltan más resultado por esperar", relató.

"La pregunta es ¿por qué nos cambiaron de habitaciones y nos expusieron al contagio mezclándonos con otros compañeros de habitación?. Por qué no nos realizaron el hisopado primero y, luego de ver los resultados separarnos, si al fin de cuenta todos quedamos aislados", cuestionó el operario.

"Fui al servicio médico de la mina a consultar por qué no me habían aislado, siendo que a mi compañero de habitación le dio positivo. Y me dijeron que yo no tuve contacto y no hablé con él por más de 20 minutos sin barbijo, a menos de 2 metros de distancia. Y respondí: Sí, pero yo comparto y toco la misma puerta, control remoto, baño", comentó.

"Ahora estamos aislados, con mala conexión a internet, sin señal de teléfono. Estamos incomunicados de nuestra familia, privados de nuestra libertad. Recién este viernes 20 nos trajeron información escrita, pero días atrás estábamos sin información. Tenemos que esperar hasta el 25 de este mes pero más no sabemos", manifestó.