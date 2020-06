Conflicto pesquero: Ministro Camino busca encuentro de partes en Río Gallegos

El Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) marchó ayer, como tenía previsto, por las calles de Puerto Deseado. Pero sus afiliados no lo hicieron solos, sino que otros sectores se plegaron a la manifestación, que resultó ser multitudinaria.

El gremio de ATE, en conciliación con la Comuna, también participó. Asimismo, trabajadores de la marinería, afiliados del Sindicato Unido de Estibadores Portuarios Patagónicos (SUEPP) y un grupo de desocupados.

La caminata, que contó también con el apoyo de numerosos vehículos que sumaron un “bocinazo”, realizó tres paradas: en la delegación local del Ministerio de Trabajo, en el Concejo Deliberante y en la Municipalidad.

En cada sitio, los referentes de la movilización hicieron entrega de un petitorio. Consultado al respecto, David Neira, de STIA, expresó a La Opinión Zona Norte que el contenido del mismo es simple: “Queremos que la ministra de la Producción, Silvina Córdoba, y el ministro de Trabajo, Teodoro Camino, bajen a Deseado a solucionar los problemas que tenemos”.

"Poder de decisión"

Otro de los planteos, enfatizados por representantes de ATE durante la protesta, es que la oficina de la cartera laboral local “tenga poder de decisión”.

El propio Neira subrayó que la confluencia de distintos sectores se dio en el marco de comprender que “cuando uno está mal, nos afecta a todos. Los barcos se nos van, la gente del puerto no tiene trabajo, los marineros de nuestra localidad no pueden salir a navegar. ATE tiene abierta la paritaria hace 2 años y no la puede cerrar, necesitamos soluciones y por eso pedimos que vengan los ministros”.

Reunión en Gallegos

Autoridades provinciales intentaron generar una mesa de negociación que se realizaría ayer. No prosperó. En medio, se desarrollaron acuerdos parciales en dos empresas afectadas por el paro de STIA. Uno de ellos fue el alcanzado por la empresa Vieira Argentina y sus empleados, oportunamente informado por este diario.

El segundo, similar al mencionado, según fuentes oficiales se desarrolló entre parte de los trabajadores de Arbumasa y esa compañía. También acordaron 9.400 pesos de incremento salarial “de bolsillo”; los 4.000 pesos del decreto nacional, que serán pagados como suma remunerativa, y otros 5.400 pesos que se abonarán como suma no remunerativa.

Como contraposición, la STIA pide 15 mil pesos de bolsillo, que incluyen los 4 mil del decreto. En este contexto, el ministro de Trabajo, Teodoro Camino, explicó a LOZN que insistirán con la conformación de una instancia de diálogo.

“Estuvimos varias veces en Deseado por esta situación. STIA rompió la conciliación obligatoria y se declaró la ilegalidad de la medida de fuerza. Se le sumaron otros conflictos, como el de un grupo de desocupados”, relató.

En tanto, advirtió que “estamos tratando de reconstruir una posibilidad de conciliar. Nos parece oportuno que los referentes puedan venir a Río Gallegos. Estamos hablando con el intendente (Gustavo González) para generar la logística”.

Por último, mencionó que también dialogó con el viceministro de Trabajo de la Nación (Marcelo Belloti), “para que envíe un representante de la delegación en Santa Cruz, de modo que pueda participar de la reunión. La idea es que se realice durante la jornada del miércoles. Estamos ocupados en el tema y queremos resolverlo cuanto antes”, anticipó