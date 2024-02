Your browser doesn’t support HTML5 audio

Desde la autovía 17 de Octubre, donde ocurrió el siniestro vial, hasta la Plaza San Martín de Río Gallegos, donde Brianna Matulich solía disfrutar y compartir con sus amistades, marcharon sus familiares y amigos.

La movilización se realizó en la tarde de este miércoles, al cumplirse un mes de la muerte, tras ser atropellada, de la adolescente de 17 años.

Jorge Matulich, padre de Brianna, dialogó con La Opinión Austral y sobre el proceso judicial recordó que Esteban González, conductor de la camioneta Ford EcoSport, se encuentra detenido. “No estamos tan conformes porque consideramos que su pareja también tienen algo de responsabilidad, ocultando pruebas, por ese lado necesitamos mayor justicia. Consideramos que también es responsable”, apuntó.

Consultado sobre las expectativas que tienen, sostuvo: “Por el momento estoy confiado y agradecido porque al menos hubo cambio de caratula (NdR. De homicidio culposo a homicidio simple) que era lo que buscábamos en principio. Hay que seguir luchando, tiene que haber justicia, se destruyó una familia. Hoy en día sufrimos demasiado, sufre la mamá, la abuela, los hermanos, los amigos. Tiene que haber una justicia ejemplar, ya es el momento de que sea así“.

La movilización finalizó en la Plaza San Martín. Foto: José Silva/La Opinión Austral

Matulich expresó el agradecimiento “a los chicos que nos acompañan desde el primer momento” y a “todas las personas que nos acompañan. Hay mucha gente que nos da su palabra de aliento, donde nos encuentra. Suma para no bajar los brazos, sentimos que hay mucho apoyo de la comunidad“.

“La comunidad ha mostrado empatía en su mayoría, son los menos los que no se ponen en el lugar de uno, esto como familia no se lo deseo a nadie, es muy doloroso. Hay muchos casos de personas que han perdido en seres queridos y uno en el momento no piensa ‘me puede tocar a mi’, pero nadie está libre de esto“, cerró.