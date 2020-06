Muerte de la melliza en Pico Truncado: vecinos hablan de una larga historia de abuso y violencia

La comunidad de la localidad de Pico Truncado está en estado de conmoción, desde el martes pasado en horas de la tarde, cuando por redes sociales se dio a conocer que las hermanas Espósito eran buscadas en esa localidad, hasta el trágico desenlace de las 23:00 horas, con el fallecimiento de una de ellas.

El miércoles, La Opinión Zona Norte realizó una cobertura exclusiva por la muerte de Oriana Espósito, una de las mellizas que se había ausentado de su vivienda, la tarde del martes, junto a su hermana Brisa. Ambas muchachas, de 18 años, habían huido de su casa tras una “discusión” con su madre. Esto último es lo que se supo por redes sociales, y por portales de Pico Truncado.

Se fueron de la casa a las 18:30 horas y su madre salió a buscarlas por la calle. A las 19:00, una vecina las vio regresar a la vivienda. Fue a las 23 horas que Brisa encontró a su melliza en el patio trasero con pocos signos vitales, por lo cual llamaron a la ambulancia, pero en el traslado al Hospital Distrital, local la joven falleció.

Pero más allá de todo lo que dieron a conocer los medios, La Opinión Zona Norte arribó a la localidad truncadense y habló con los vecinos, que fueron testigos de lo que pasó la noche del supuesto suicidio. “Se escucharon los gritos, pero no hicimos nada, porque para nosotros, es normal que pase”.

Equipo periodístico de La Opinión Zona Norte en Pico Truncado.

Los testimonios

Según los testimonios de vecinos que pudo recabar La Opinión Zona Norte, dentro de la casa situada en la calle Alem al 900, sucedían varios hechos violentos. Es por eso que los gritos de la noche del martes fueron normales para los vecinos, ya que las golpizas eran frecuentes.

Las víctimas eran las jóvenes, las mellizas de 18 años, una adolescente de 15, un nene de 8 y dos nenas pequeñas de 4 y 3 años. “La madre las golpeaba mucho, les pegaba con lo que tenía en la mano contaron a este medio, y detallaron que en varias ocasiones vieron como les pegaba una vez, a una de las chicas le pegó en la espalda con un martillo; y otro, las sacó a correr con una manguera de riego”.

La madre "las tenía esclavizadas"

Además del maltrato físico, había violencia psicológica. “La tenían esclavizadas, las sacó del colegio, no las dejó terminar de estudiar y las puso a trabajar en casa de sus amigas, pero ella se cobraba la plata que les pagaban a las nenas y se la quedaba. Tenía un auto que solamente era para ella, las nenas tenían que caminar”.

Todos los vecinos escucharon los gritos, pero no hicieron nada porque “es normal” esa clase de ruidos en la vivienda. La madre tiene entre 37 y 38 años, trabajaba en un hotel de la zona, pero últimamente, estaba desempleada y “vivía de lo que trabajaban las chicas”, agregaron.

Además, contaron que “las nenas se desmayaban en el colegio, porque andaban sin comer, pero nadie hizo nada”, con esto se refirieron a que la directora de la escuela industrial supo de la situación, y no denunció. Pero la gente que vive cerca tampoco hizo la denuncia, y al ser consultados del porqué, dijeron que la madre les dijo que no se metan.

“Todos en Pico Truncado sabían la violencia que pasaban las chicas, todos las vieron con golpes, con las uñas marcadas en el cuello y con sangre. Esto no es sorpresa, las chicas podrían haberse ido de la casa, pero no lo hicieron por sus hermanos, ellas los criaron... Yo creo que la chica se suicidó, porque no aguantó más”.

El resultado de la autopsia es fundamental para la causa

La autopsia al cuerpo de Oriana Espósito se realizó al cierre de esta edición del miércoles, en la morgue del Hospital Zona de Caleta Olivia, y el resultado de la misma es fundamental para seguir con la causa y, posiblemente, dar intervención al Departamento del Menor de Pico Truncado.

La Opinión Zona Norte se acercó al Juzgado de Instrucción N° 1 de la localidad truncadense y un secretario del juez confirmó que “no hay denuncias por casos de violencia”, en referencia de la madre de las mellizas Espósito. Además, dijo que si la autopsia confirma el suicidio de la joven será entregado a la familia, pero si “hay otras lesiones que no sean compatibles con un suicidio, se verá cómo se procede en la investigación y que otros estudios se deben hacer al cuerpo de la joven”