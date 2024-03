En todo el país, miles de mujeres marcharon en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. La capital santacruceña también se movilizó desde las 17:00 respondiendo a dos convocatorias que se desarrollaron en paralelo y que solo tuvieron en común el repudio a las medidas del gobierno nacional.

Desde la concentración en la Plaza San Martín, convocada por agrupaciones de extracción kirchnerista, la sindicalista Olga Reinoso manifestó al móvil de La Opinión Austral que “desde la llegada del DNU que tanto nos atraviesa a las mujeres, estar hoy acá me parece fundamental y necesario, además es urgente avanzar con una agenda. Estamos muy contentas”.

Con carteles, las marchas recorrieron las principales calles de la capital. Foto: José Silva/La Opinión Austral

Además, destacó que son “muchos sectores de compañeras principalmente jóvenes las que se animan a dar estos debates porque hay un modelo de país que no queremos”.

Melina Monzón se expresó a través del arte. Foto: José Silva/La Opinión Austral

María, una empleada del Banco Nación, quien también participó, contó: “Nos sumamos aprovechando para venir a defender al Banco Nación y apoyar a otras personas que también están defendiendo su puesto laboral. El Nación no es un banco más, es el banco de todos los argentinos. Hay un montón de gente que no está informada y que no sabe de qué se trata la venta del banco, hay que concientizar más”.

Desde La Poderosa pidieron por la emergencia alimentaria. Foto: José Silva/La Opinión Austral

Por otra parte, desde el mástil central partió la movilización de la Mesa Feminista Independiente, que en su recorrido se detuvo en la Comisaría de la Mujer, donde se concentran las denuncias de violencia de género.

Mariela Gamboa sostuvo que “la Mesa siempre sale a la calle independientemente del color político por eso es independiente, está conformada por gremios, por organizaciones de izquierda, por organizaciones sociales. Creemos que en la calle es donde conquistamos nuestros derechos y acompañamos situaciones haciendo territorio, codo a codo, cuando una mujer es victima de violencia”.

Convocadas por organizaciones kirchneristas, las riogalleguenses marcharon. Foto: José Silva/La Opinión Austral

En tanto que Gabriela Ance sumó: “En todos los países están movilizándose miles de mujeres para defender cada derecho conquistado. En Argentina, hoy salimos a enfrentar a un gobierno que abiertamente se declaró enemigo del movimiento de mujeres y diversidades. Salimos a las calles a manifestar porque entendemos que hay que defender todas las reivindicaciones conquistadas”.

El pedido de justicia por Yoselyn Hernández. Foto: José Silva/La Opinión Austral

“Hoy el movimiento de mujeres inicia un plan de lucha para enfrentar el gobierno de Milei y entendemos que las centrales sindicales, la CTA y la CGT tienen que llamar a un paro nacional para poder defender los derechos de las mujeres y las diversidad, pero sobre todo de la clase trabajadora que hoy está sufriendo los despidos, la desocupación y el ajuste salarial”, cerró.

Ambas movilizaciones concluyeron su recorrido, por separado, en Casa de Gobierno donde hubo alocuciones.

Cerrando su convocatoria, la Mesa Feminista leyó un documento único y hubo presentaciones artísticas.