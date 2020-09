Valeria Di Crocce: “No hay forma de comunicar que te cuides si no asumís el riesgo”

“El domingo se cumplen los seis meses de cuarentena y cuando esto comienza, allá por el 20 mes de marzo, la comunicación tenía que ver con poner en conocimiento de la población algo que desconocía. Todo lo que nosotros sacábamos era novedad. Y, por ende, ese mensaje primario sobre cuáles eran los síntomas, cuáles eran los cuidados que había que tener, cómo había que comportarse, llegaba porque la gente estaba buscando información”, explicó.

Sin embargo, hoy el escenario cambió y para la funcionaria que se encarga de unificar el discurso del Gobierno de la provincia, a través del área de la que además salen las campañas de prevención, existe una suerte de “negación” que impide atender la gravedad del asunto.

“Hasta hace unos meses las personas no tenían situaciones de tensión social, no tenían los movimientos anticuarentena y además, tenían la situación de la enfermedad como algo distante y lejano. Es decir, veían el colapso del sistema sanitario en España, en Italia, lo que pasaba en EEUU, las imágenes de Ecuador, las fosas comunes; el miedo estaba en la distancia”.

Pero en la actualidad “notamos que no es lo mismo la percepción sobre cualquier mensaje institucional que se haga, frente al cansancio, a que ya la gente no quiere estar en la casa, a que hubo una dispersión de la agenda”.

De este modo, para Di Crocce, “lo que estamos diciendo ya se dijo hasta el cansancio. Lo único nuevo es el contexto; la gente, ya conociendo lo que le puede pasar, no toma conciencia” y “ahí empieza a jugar la situación personal, cómo modificás la conducta en función de la individualidad”, subrayó.

La secretaria de Estado manifestó que también entra en juego un mensaje repetido cientos de veces de que había que acostumbrarse y convivir con el virus, que es convivir con el riesgo permanente. “Hay algo que es clave, porque es antinatural lo que está pasando, es imposible que la comunicación resuelva lo que es en contra de todo lo que aprendimos en nuestra vida. Incluso el ser solidario con el otro y con la otra tiene que ver con tener un vínculo”, dijo.

Hace un mes atrás, en la secretaría se preguntaban cómo comunicar un fallecido y “hoy comunicamos 7 en veinticuatro horas”, y en este escenario dramático para Río Gallegos es necesario un mensaje que desnude con crudeza los hechos.

“No hay forma de comunicar que te cuides sino asumís el riesgo que corrés, porque eso significa cambiar patrones de conducta”, dijo Di Crocce y agregó: “Está todo dicho, el punto es saber hasta dónde somos capaces de modificar nuestras conductas. No hay una cuestión comunicacional, hay algo que tiene que ver con lo sociológico. ¿Somos capaces de ir en contra de nuestra conducta natural, que es vincularnos? No, no podemos”.

Pero además diferenció las campañas preventivas y de cuidados con comunicar el estado del sistema sanitario y lo que se hace para fortalecer el sistema de salud y prevenir.

“Lo que tiene que ver con cuidados, con medidas preventivas, ya está todo dicho, hemos usado distintas estrategias, territoriales, gráficas, campañas alternativas”, explicó.

En este sentido, a pedido de la gobernadora Alicia Kirchner, Di Crocce trabaja con diferentes áreas, incluidos los municipios y comisiones de fomento, apuntando por ejemplo al sector más joven y sobre “acciones vinculadas a lo que se llama riesgo súbito, que implica transformaciones de hábitos o conductas urgentes. Es ahora que debemos cortar con los contagios”.

Porque “asumir los riesgos que corremos todos y todas implica comprender que estamos ante una pandemia y eso nos enfrenta a un riesgo colectivo que trasciende la localidad, la provincia e incluso el país”.

Así las cosas, sostuvo que los contagios siguen, pero “no por problema comunicacional”, sino que llegó la hora de “comprender que ser solidarios hoy es dejar de lado hábitos con los que crecimos, costumbres cotidianas, estar lejos de los afectos” y que “un spot publicitario por sí mismo no genera un cambio, asumir el riesgo y ser capaces de cuidarnos entre todos y todas es indispensable”, concluyó