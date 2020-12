Caso Chocobar: ¿qué decía la pericia que le hicieron a Azzolini?

Tras conocerse la noticia de que la Justicia evalúa la posibilidad de que Ángel Azzolini, uno de los condenados por el crimen de Marcela Chocobar, pueda llegar a tener salidas transitorias, las hermanas de la joven trans pusieron el grito en el cielo y adelantaron que apelarán cualquier pedido de beneficio del hombre.

Ángel Azzolini está detenido desde abril del 2016 y se encuentra pronto a cumplir los dos tercios de la pena de seis años impuesta por la Cámara Oral, podrá acceder a ciertos beneficios como las salidas laborales, libertad condicional o semilibertad, y la Justicia podría otorgarlo, previo a una serie de pericias y análisis.

La excarcelación o no del cómplice de transfemicidio se fundará en base a la opinión de los jueces. Tal como lo informó La Opinión Austral, las pericias psicológicas y criminológicas son fundamentales para determinar si una persona puede ser reinsertada en la sociedad pero no son vinculantes, es decir, el magistrado puede utilizar esos informes o no para determinar si Azzolini puede gozar de algún beneficio.

El informe indicó que Azzolini justifica su violencia amparándose en su lógica racional.

Tras la condena a reclusión perpetua que recibió Oscar Biott y los seis años de cárcel para su secuaz por “encubrimiento agravado” este diario tuvo acceso a una copia del fallo que daba cuenta de las pericias realizadas en su momento a los hombres.

El tribunal encabezado por Jorge Yance, junto a Joaquín Cabral y Enrique Arenillas, hizo especial hincapié en la pericia realizada por el Cuerpo Pericial de Psicología del Poder Judicial para determinar la autoría y responsabilidad de Azzolini en el crimen de Marcela, como encubridor.

Tras su detención, él había sido sometido a una pericia psicológica que dio como resultado que Azzolini “tenía un perfil de personalidad con características de inmadurez psicoafectiva con traumas durante la infancia, un perfil parecido al de Biott, en cuanto a un centramiento en el abandono y el maltrato a lo largo de la vida, una posición de abandonamiento y la proyección de los demás para manejar la angustia y la ansiedad” indicaron los jueces en su fallo a partir del informe.

“Con relación a los impulsos, no los puede moderar, puede ocurrir que haya pasajes al acto, identificación con imagen agresiva como modo de defensa por la baja autoestima”, indica otro párrafo de la pericia practicada a Azzolini.

El secuaz de Biott tenía el perfil de Facebook en público y como foto de perfil una selfie de él sosteniendo un tanto, un arma corta de filo similar a un puñal de uno o de doble filo y daría cuenta de la imagen agresiva de la cual afirmó la pericia practicada en él.

Las pericias no son vinculantes, el juez puede utilizarlas o no para fundar su opinión.

Según el mismo informe, “Azzolini presenta un comportamiento con una necesidad desconsiderada de aprobación, necesidad de sobresalir y suscitar afecto o atraer la atención del otro, característica descripta a nivel pericial señalando que va desde voluble hasta impetuoso, oscilando entre muestras de entusiasmo, alegría, tristeza o rabia, con gran confusión y consternación de los que interactúan con él”, indicó otra parte de la pericia.

Esta vez, la nueva pericia a Azzolini corresponde a determinar si puede llegar a cometer otro delito y el informe realizado en el pasado indicó que: “Muestra una búsqueda de estimulación y pertenencia, incluso mostrar una conducta social parca, pero en muchas ocasiones dejarse llevar por la impulsividad actuando de modo egoísta y centrándose en conseguir su beneficio personal. Tiende a negar que sus problemas sean psicológicos o sexuales, se ampara en una lógica racional para justificar su violencia y proyecta sus dificultades en los otros a quienes termina responsabilizando”.

Machista

Azzolini tiene una visión de la mujer propia del patriarcado. Para él “en cuestión de género, la mujer en particular y las concepciones de la feminidad en general son estructuradas desde de una concepción machista, relegando a la mujer a una variable biológica reproductiva y no como una persona en la totalidad de símbolos”, de acuerdo al informe.

Aunque se evalúan la posibles salidas del secuaz de Biott, la querella adelantó que esta semana que comienza tendrán acceso al expediente y, tras leerlo, determinarán las presentaciones que harán para que el hombre continúe tras las rejas