Hablaron los presos con Covid-19: “Nos contagiaron cuando hicieron el traslado de los hermanos Maillo”

El jueves pasado, hubo confusión en todas las cárceles de Río Gallegos, luego que se supo que dos internos del Anexo 5 dieron positivo en el test de COVID-19 y, finalmente, lo tan temido por las personas privadas de su libertad desde marzo se transformó en una realidad: el coronavirus ingresó en las prisiones y por estos días se espera que la situación sea controlada.

Todo empezó tiempo antes, cuando la Justicia dio el visto bueno para que tres presos -oriundos de la zona norte de la provincia y que están en la cárcel ubicada en el corazón del barrio 240 Viviendas- fueran trasladados a Caleta Olivia para estar más cerca de sus seres queridos.

En esa oportunidad, unos 20 efectivos ingresaron al penal. (Foto: Mirta Velásquez)

Por protocolo, los tres internos fueron hisopados antes de emprender viaje a la ciudad de El Gorosito y dos fueron diagnosticados con COVID-19: Jonathan Álvarez y Braian Barría, de 24 y 26 años, respectivamente. Por lo que se debió suspender el traslado.

Jonathan tiene dos hijos de 8 y 3 años, él está procesado con prisión preventiva por el intento de robo que sufrió la sucursal de Diarco de El Calafate. En tanto, Braian está condenado por un homicidio que tuvo lugar en la ciudad de Las Heras en febrero de 2015. De igual manera, la sentencia no está firme y en los próximos años podría acceder a beneficios como la semilibertad.

Nosotros cuidamos a la familia de los internos Compartir

Ambos fueron separados del resto de la población carcelaria una vez que se conoció el resultado del test. Los dos fueron llevados a lo que es conocido como una aula del Anexo 5. Un lugar que no cuenta con sistema de videocable, no tiene inodoros, ni duchas para poder higienizarse, algo esencial en la lucha contra la propagación del coronavirus.

Ahora bien, ¿cómo se contagian de COVID-19 dos personas que desde marzo no tienen contacto con otros sujetos más que con los que están encerrados desde hace tiempo?, ¿cómo es factible que eso suceda si desde el día uno de cuarentena el Servicio Penitenciario extremó las medidas de seguridad al tener contacto con los internos?.

En exclusiva para La Opinión Austral, desde el confinamiento obligatorio, “Jony” y Braian dieron su teoría: “El virus lo trajeron ellos, nos contagiaron cuando hicieron el traslado de los hermanos Maillo”, comentaron en relación a la redada que hubo en el Anexo 5 en la madrugada del 13 de agosto pasado, cuando 18 presos se organizaron para sacar a los acusados de matar al comerciante “por ser insoportables”.

Braian y 'Jony' con barbijo.

En esa oportunidad, se montó un gran operativo del Servicio Penitenciario para entrar a la cárcel: “No sabés, entraron con todos, nos c... a palos, algunos policías no tenían barbijos ni nada de protección, fue ahí cuando nos infectaron”, indicó “Jony” a LOA.

Esta versión se contrapone con la oficial, que indicaba que, cuando todavía se analizaba el traslado de “Jony”, Braian y de otro interno, ya habían sido aislados preventivamente. “Eso es mentira, es más, el día del hisopado nos pusieron con el resto de la población carcelaria, nos aislaron cuando nos dijeron el resultado”, aseguró Braian, quien está en Río Gallegos hace tres años.

Algunos hisopados se hicieron en el Gimnasio Benjamín Verón. (Foto: Gobierno)

“Recién ahora nos dieron un celular para tener comunicación con nuestros seres queridos, no tenemos elementos de higiene. Esto viene de hace rato, el traslado lo pedíamos desde hace un año y medio. Esto también es culpa de la Justicia”, dijo “Jony”, quien espera, pese a que eventualmente sea llevado a Caleta Olivia, poder ir a Las Heras, donde está su familia.

Después del hisopado, nos pusieron con el resto Compartir

“Nunca salimos, nosotros cuidamos a las familias de cada uno de los internos cuando decidimos no recibir visitas”, aseguraron los reos sobre la resolución que tomaron desde el comienzo del aislamiento social, preventivo y obligatorio.

“Los celadores no respetaban nada, algunos no tenían barbijos ni guantes. Nosotros les decíamos que se los pongan porque no sabíamos si venían infectados o no, nosotros estamos completamente desamparados. Y ahora que nos diagnosticaron, no se nos hacen controles médicos ni nada”, denunciaron los jóvenes privados de su libertad.

Con el diagnóstico positivo a coronavirus, el viaje a zona norte está momentáneamente suspendido y lo presos temen que no se realice: “Después de esto, seguro dan marcha atrás con todo y nunca nos van a llevar”, concluyó “Jony”