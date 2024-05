A 214 años de la Revolución de Mayo, Atlético Boxing se vestirá de gala para la Velada Patriótica, que con una docena de presentaciones se iniciará este viernes a las 19:00.

Macarena Paillaleve, Valentina Tabacco, Luciana Pereyra, Oriana Duarte, Luciana García, Daiana Román, Antonella Troncoso, Fátima Cáceres, Selena Rivera, Valentina Varela, Nadine Galli, Agostina Oyarzo, Valentina Behm, Zahira García y Yanina Silva son Proyecto Talismán.

“Somos un grupo de amigas que por amor a la arte, a la danza e inclusive al respeto, decidieron juntarse a grabar un video, esa fue la idea principal. De a poquito fueron surgiendo ideas y acá estamos hoy”, manifestó Tabbaco a La Opinión Austral.

El Ballet Mayor de Amakaik ensayando “Aquellos locos lindos”, su nueva obra, que presentará en la noche de este viernes.

Con apenas tres meses de actividad, Proyecto Talismán, integrado por mujeres de entre 14 y 32 años, fue invitado a participar de la velada, lo cual, reconoce Tabbaco, “nos sorprendió mucho, no lográbamos creerlo. Es un evento super importante para Río Gallegos, estamos contentas y agradecidas. Desde el minuto 1 pusimos manos a la obra y estamos contando las horas para que sea el día“.

El tiempo que llevan como grupo es breve, pero su entrega en escenario es destacable, así lo demostraron el #8M en la vereda de Casa de Gobierno.

Sobre el cuadro, adelantó que recorrerá la historia argentina. “La democracia, la época de Malvinas, la crisis del 2001, la actualidad, cómo la está pasando el pueblo argentino hoy. Es un cuadro interpretado por mujeres con muchas emociones, artistas en vivo, hablarlo me pone la piel de gallina, se viene un espectáculo grande, esperamos reflejarlo también en el escenario”, anheló.

Quien ya tiene amplia experiencia en escenarios nacionales es la Escuela Amakaik, que se presentará a las 20:20.

“Agradecemos una vez más a Cultura municipal por convocarnos nuevamente”, expresó Ayelén Álvarez a La Opinión Austral, al tiempo que sumó que “para nosotros no es menor formar parte de la grilla, por esto también preparamos una obra nueva denominada ‘Aquellos locos lindos’, no tenemos intenciones de ‘spoilear’, sólo decir que está pensada para disfrutar y divertirse, tanto los intérpretes como el público”.

11 bailarines y 12 bailarinas conforman el Ballet Mayor, acompañados por los profesores Miguel Saavedra y Ayelén Álvarez y el director Marcelo Álvarez.

“Hemos trabajado bastante para poder llegar, tanto en coreo como en vestuario, aprovecho a saludar a nuestra modista Priscila, que siempre se acopla a nuestras locuras y arma lo que pretendemos ver en escena. Hemos agregado horas extra a nuestros ensayos y también clases de diferentes disciplinas que acompañan a que nuestros bailarines puedan seguir creciendo. Estamos ansiosos por este viernes“, aseguró.

Selene Valdez y Nayeli Domínguez, voces de Amor y Luna que realizará un homenaje a Marcela Miranda.

Seguidamente será el turno de Amor y Luna con Selene Valdez y Nayeli Domínguez en voces, Víctor Fierro en percusión, Armando Godoy en el bajo y Alejandro D’Alessandro en primera guitarra. En esta ocasión se sumarán Oscar Ruiz, Andrés Abelli y “Luigy“.

Impulsada por la artista Marcela Miranda, Amor y Luna surgió en octubre y esta será su primera velada.

“Ella fue la primera que me hizo subir al escenario a los 10 años y a partir de ahí no perdí el vínculo, de más grande me acompañaba. Después le conté que tenía una amiga y queríamos conformar un grupo, la conoció, la escuchó, yo venia haciendo música con ella y Oscar. Ahí se formó el grupo, gracias a ella”, contó Valdez a La Opinión Austral.

La artista invitó a la comunidad “a disfrutar de este homenaje que hacemos con mucho trabajo y mucho amor, que se acerquen a pasar una linda noche con todos los artistas”.

GRILLA

19:00 Centro de Residentes Salteños

19:20 Miguel Saldivia

19:30 Proyecto Talismán

19:40 Morena Gerónimo

20:10 Escuela Provincial de Danzas

20:20 Amakaik

20:30 Amor y Luna

21:00 Resonar de Mayo y Ecos de Revolución

22:00 La Querencia

22:15 Tango Ashara

22:30 Raíces

23:15 Sueño Andariego

00:00 Himno Nacional Argentino

00:30 Los Nocheros