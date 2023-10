Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El tandilense Ignacio Damián Medina tomará posesión de la Diócesis de Río Gallegos, este sábado en la capital provincial.

Nombrado por el papa Francisco el pasado 11 de agosto, el séptimo obispo de la diócesis del fin del mundo, que abarca a las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego, realizará el juramento y la profesión de fe a las 10:30 en la catedral “Nuestra Señora de Luján”, para luego trasladarse al gimnasio del Colegio Salesiano donde tendrá lugar, desde las 11:00, la misa de inicio de su ministerio pastoral.

Medina ingresó al seminario en 1987 y fue ordenado sacerdote en 1994 por el cardenal Antonio Quarracino, arzobispo de Buenos Aires, en una celebración realizada frente a la catedral metropolitana, al aire libre, junto con otros 15 compañeros, entre ellos Fabián González Balsa, actual obispo auxiliar de Río Gallegos. La celebración eucarística fue concelebrada por los seis obispos auxiliares de Buenos Aires, entre ellos el entonces monseñor Jorge Mario Bergoglio, hoy papa Francisco.

Tras nombrar a Jorge García Cuerva como arzobispo de Buenos Aires, el papa Francisco decidió designar como obispo diocesano de Río Gallegos a monseñor Medina, quien era obispo auxiliar de la Diócesis de Lomas de Zamora.

“Me voy feliz, me voy pleno, con ganas de volcar todo lo aprendido en esta nueva diócesis de Río Gallegos, la cual me va a tocar pastorear y de la que no desconozco la realidad, sé adónde voy, les pido que sigan rezando por mí, para que sea el Señor quien guíe a esta diócesis de Río Gallegos”, manifestó, el pasado 20 de septiembre, monseñor Medina en su misa de despedida, haciendo mención a la misión que realizó, de 2000 a 2006, en la capital santacruceña.

Durante esos años estuvo al frente de la parroquia Inmaculada del barrio Belgrano, de la capilla Jesús Misericordioso y de la parroquia santuario María del Rosario de San Nicolás.

En oración

Este viernes, a pocas horas de tomar posesión de la diócesis, Medina dialogó con el programa “La Opinión Radio”, que se emite por LU12 AM680 y en dúplex por Canal 9, expresando: “Me mantengo con mucha tranquilidad, en oración, tratando de ir viendo cómo están hoy las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego y acompañando las realidades que en estas dos semanas he ido pudiendo tomar contacto”.

Sobre la extensión de la diócesis, señaló: “Es un trabajo arduo y a la vez muy lindo, lo asumo con mucha alegría y mucha esperanza”.

Adelantó que la visita a Tierra del Fuego es la primera acción pastoral que tiene prevista.

Pastor cercano

Además, sobre su comunicación con el papa Francisco, comentó: “Hemos charlado de lo que él espera de mí en este nuevo rol como pastor de la comunidad de Río Gallegos. Me pide que sea pastor, un pastor del encuentro, que brinde esperanza y alegría al pueblo de Dios“.

“Tenemos que atender al que está caído, estar cercanos con los que sufren, pero sobre todas las cosas tenemos que brindar esta esperanza de un Dios que está presente en medio de los hombres“.

Cerrando, en el contexto socioeconómico que atraviesa el país, sostuvo que será muy importante el trabajo de “contención social, el de Cáritas la diócesis lo está haciendo muy bien y tendremos que profundizarlo para poder servir de mejor manera a nuestros hermanos”.

Para la misa se espera la asistencia de autoridades de Santa Cruz y Tierra del Fuego, como así también de comunidades parroquiales de toda la diócesis. De hecho, este viernes en los medios de comunicación de la diócesis fue publicado un mensaje audiovisual de monseñor Medina invitando a la misa de inicio de su ministerio pastoral.

Cabe recordar que está confirmada la participación de monseñor Medina, del nuncio apostólico en Argentina, Miroslaw Adamczyk, y del arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio Cuerva.