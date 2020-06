Pablo Contreras salió a defenderse con los tapones de punta

La Inspección General de Personas Jurídicas de la provincia de Santa Cruz recibió una denuncia por parte de un dirigente deportivo que presentó una serie de acusaciones contra Pablo Contreras. Denunció irregularidades y que un equipo de Principal A se vio perjudicado al dársele de baja sin mediar asamblea de afiliados.

El denunciante declaró que, por las notas radiales, televisivas y escritas que adjuntó con el escrito, considera que Contreras claramente pretende perpetuarse como presidente de la Asociación de Fútbol de Salón de Río Gallegos, a pesar de tener mandato vencido. Dijo que no se han realizado asambleas, ni se han presentado balances.

Dijo que durante su gestión la entidad cobró aranceles con recibos sin forma, de los cuales también presentó copia, entre otros tantos detalles. La resolución de la entidad jurídica es que lo presentado no es prueba suficiente para actuar.

El dirigente deportivo no quiso dar nombres y dijo que espera el día de las elecciones

Con este panorama, ayer, en su red de Facebook, Contreras se defendió: “Hago este post porque creo necesario hacer público este documento emitido por Inspección General de Personas Jurídicas de la Provincia de Santa Cruz sobre una denuncia que alguien realizó sobre mi desempeño al frente de la Asociación de Fútbol de Salón de Río Gallegos, donde se me acusa de muchas cosas que carecían de verdad y sustento para tales acusaciones, por lo que la IGPJ dictó sentencia.

Por ello, hago público esto porque muchas personas amigas tuvieron que escuchar mentiras acerca de mi persona, sobre todo en tiempos en donde me encontraba con mis hijas derivadas en Buenos Aires y su bienestar era la prioridad número uno en mi vida, mientras tanto acá se me acusaba de muchas cosas infundadas, incluso hasta de haber adquirid

Personas Jurídicas consideró insuficientes las pruebas presentadas contra la gestión

Ese tipo de actitudes habla más del sujeto en cuestión que de mí y hoy, con mis hijas ya recuperadas y con vitalidad plena, doy a conocer esta resolución para que todos los que tuvieron que oír barbaridades de mí sepan que son TODAS MENTIRAS y que mi amor por el futsal es genuino, que nunca ocupé el lugar que me tocó por beneficio propio, sino por el de todos, a pesar que hay cosas que salen como uno planea y otras que no, siempre lo hicimos poniéndole todo el corazón, logrando desarrollar 3 torneos nacionales en la ciudad, Copa de Oro, de Plata y Argentino de Selecciones B, y con el más importante del país por desarrollarse, además de haber tenido el honor y privilegio de llenar el Boxing Club con la Selección Argentina campeona del mundo, con gente y sobre todo MI FAMILIA, acompañando incondicionalmente cada desafío”.

“Estaría bueno conocer propuestas de quienes aspiran a conducir AFUSA y no solamente acusaciones y mentiras sobre mi persona. Además, aprovecho a contarles que ante esta situación me fortalezco aún más, porque hay muchos que me creen y creen en lo que hago, pero sobre todo por el tremendo equipo de trabajo que está dispuesto a acompañarme para que sigamos creciendo como lo hicimos en estos últimos años”, manifestó.

Sin nombre

“No voy a mencionar a quien realizó la denuncia porque no le voy a dar entidad, pero espero el día de las elecciones para que los socios decidan quién debe conducir la asociación. Por mí, por mi buen nombre y por mi familia es que hago público esto, porque nadie me va a ensuciar, porque los que me conocen saben quién soy y de dónde vengo”, finalizó.