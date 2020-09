Coronavirus: Pacientes positivos en el hospital ya reciben plasma de recuperados

El Centro de Hemoterapia comenzó con los procesos de aféresis para la extracción de plasma con anticuerpos de pacientes recuperados de coronavirus.

Se trata de un método que, a nivel mundial, aún se encuentra en estudio, pero que ya ha demostrado buenos resultados en personas COVID positivas.

En la provincia ya comenzaron con la donación y el centro cuenta con las primeras dosis de plasma, que comenzaron a aplicar a pacientes internados en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) y en la Zona COVID.

Al momento, lograron reunir 17 dosis. Cada una de ellas sirve para un paciente de 70 kilos, superado ese peso, se necesita reforzar con más unidades.

Al respecto, el responsable del Centro de Hemoterapia, José Gutiérrez, describió que se encuentran a la espera de las primeras devoluciones y que trabajan sobre los resultados. La expectativa es alta, hay ilusiones, pero entienden que deben ser cautos y esperar los avances de los pacientes internados.

“Estamos haciendo las primeras evaluaciones de pacientes que han recibido la terapéutica. Llegamos a tener 17 unidades, de las cuales se han usado y quedan algunas, hoy produjimos dos más y para mañana (NdeR: por ayer y hoy) podemos llegar a otras más. En la medida que van teniendo anticuerpos los donantes, se hace el sistema”, explicó.

Santa Cruz cuenta con un registro de 60 pacientes que serían aptos para donar

Si bien las dosis todavía no son las suficientes como para conformar un stock, se van utilizando a medida que se extraen.

Santa Cruz, en la actualidad, cuenta con un registro de 60 pacientes que serían aptos para sacar una muestra de sangre y hacer la evaluación de los anticuerpos. Dato que determina si pueden donar o no el plasma.

Pacientes recuperados de COVID-19 donan plasma

La primera vez que comenzaron con el registro de 15 personas, sólo 5 resultaron aptas. Ayer por la mañana se sacaron 8 muestras y quedaron 7, con lo cual los números recientes son un poco más optimistas.

El procedimiento se realiza con un equipo de plasmaféresis que sólo extrae unos mililitros de plasma, sin ningún otro componente, ni glóbulos rojos, ni glóbulos blancos, ni plaquetas. Estos componentes de la sangre se devuelven luego al paciente sin el plasma, el cual el organismo sustituye rápidamente. Para comunicarse con el centro, hacerlo al (2966) 616828.

¿Quiénes pueden donar?

Las personas confirmadas con COVID-19 estarán en condiciones de donar su plasma por el método de aféresis, pero de 10 pacientes recuperados, 3 pacientes no tienen los anticuerpos necesarios o en cantidad suficiente para uso terapéutico.

Ahí radica la importancia de que los que superaron el virus se comuniquen con el Centro de Hemoterapia para colaborar, mediante el gesto solidario y voluntario, con quienes transitan la enfermedad.

El procedimiento se realiza con un equipo de plasmaféresis en el Centro de Hemoterapia

El potencial donante deberá cumplir con todos los requisitos exigidos para un donante de sangre habitual, ser mayor de 18 años y menor de 65, pesar más de 50 kg., no tener enfermedades graves asociadas, no tener enfermedades cardiovasculares severas y no haber tenido embarazos.

Baja el stock de sangre

En paralelo, Gutiérrez manifestó su preocupación en relación al banco de sangre y la poca cantidad de donantes que tienen.

“Disminuyó entre un 70% y 80%, esta reducción de donantes es muy alta y las necesidades de sangre siguen estando, sigue habiendo pacientes con patologías que no sean COVID y las necesidades son las mismas”, alertó.

El lunes, concluyó, fueron “cero donantes” y si bien el problema es a nivel nacional, preocupa